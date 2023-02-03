歐洲央行加息0.5厘 表明三月也會加息 五月仍在考慮是否加息

歐洲央行周四（2日）宣佈最新貨幣政策決議，宣布加息0.5厘，至2.5％，明確表示會下個月的貨幣政策會議上繼續加息0.5厘，然後再評估其貨幣政策的後續路徑。然而在周五（3日），有兩位決策者表示很可能在5月再次加息，其中一位認為，峰值至少已經開始出現在地平線上。

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歐洲央行行長拉加德表示，在去年下半年歐元區經濟增速明顯放緩，短期內應會保持疲軟。不過，他認為歐元區經濟彈性比預期更高，有望在未來幾個季度內恢復活力。

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他又指，央行已經就2月和3月加息0.5厘達成普遍共識，但沒有完全達成一致，更稱3月加息後不會是利率峰值。斯洛伐克的Peter Kazimir和立陶宛的Gediminas Šimkus表示，3月不會是政策緊縮的終點，因為通脹率仍然太高。

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責任編輯：張瑋婷