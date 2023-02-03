【科技一周回顧】三星Galaxy S23系列售約6,265元起　ChatGPT爆紅推訂閱計畫吸金

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相 夜攝功能再提升 售價約6,265元起（有片+多圖）

三星（Samsung全新的旗艦手機Galaxy S23系列的三款新機，包括：S23、S23+以及S23 Ultra，在香港時間今日（2日）凌晨強勢登場。今次三星繼續加強其主打的夜間拍攝功能，甚至支援以高達300倍變焦和300秒曝光拍攝星軌相片。

本報記者早前也搶先上手實試三星Galaxy S23系列的三款新機，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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2/【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億 擬推訂閱計畫吸金

OpenAI去年所推出的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，在各行各業均掀起熱潮。踏入2023年，ChatGPT活躍用戶更已突破1億人，用戶成長速度相比TikTok、Instagram等應用程式快。OpenAI也把握商機， 宣布旗下ChatGPT即將推出付費訂閱服務，每月繳20美元（約156港元）便可優先享用新功能。

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3/【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能 重低音效果更出色？

蘋果（Apple）HomePod第2代即將於2月3日起發售，本網記者日前搶先實試HomePod第2代的音質，溫度及濕度感測新功能。如果各位讀者正打算購買新HomePod，就請觀看本網的開箱與測試報告，深度了解HomePod第2代是否值得入手！

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4/【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶 如何做好準備預先轉移資料？

Netflix早前宣布，將嚴查寄生帳號，即禁止不同住用戶共用Netflix帳戶，預計最快會於4月陸續在全球推行。面對Netflix的新措施，非同住者又有哪些方法可以解決？

本網記者日前亦開箱實測14吋的M2 Pro版MacBook Pro新機，向大家報告一下！