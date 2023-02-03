【企業裁員】蘋果自2019年以來首度季度收入倒退 庫克指公司會更嚴格管理成本 裁員為最終手段

受到大環境不景氣的影響，近日大型科技企都掀起一股裁員潮，包含亞馬遜、Google、Meta 等科技巨擘，近期都解僱了數千名的員工，但唯獨只有蘋果遲遲沒有傳出裁員的消息。近日蘋果執行長庫克在接受外媒訪問時表示，裁員是萬不得已的事情。

歐洲央行加息0.5厘 表明三月也會加息 五月仍在考慮是否加息【下一頁】

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

庫克在訪談中承認，由於更廣泛的經濟萎縮狀況，蘋果已經改變了其支出與招聘計畫，並會非常嚴格地管理成本，以減少某些領域的招聘，但該公司同時會繼續在其他領域進行招聘計畫。他表示蘋果在過去三年的招聘計畫比其他科技公司更加地克制，在2019年9月至2022年9月這段期間，其他競爭對手的員工增加幅度落在57%~100%間，但是蘋果的員工增加幅度僅有20%。

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

他亦透露，蘋果正在大力投資 AR/VR 等領域，但投資的速度又低於 Meta。雖然庫克一再強調不能為說排除裁員的可能性，但他表示這個可能性不會在短時間內出現，因此一眾蘋果員工可以暫時放心。

【返工的理由】返工唔單止為錢 有人為咗過日晨 仲有人係因為咁而返工？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱