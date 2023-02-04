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【保你大】今時今日去旅行變數多　一文重溫旅遊保相關事項

理財智慧 11:04 2023/02/04

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過去3年，筆者幾乎失去所有旅遊保險生意，客人除非有迫切需要，否則都不會出門。因此，何來會有旅遊保險生意！那些本來買了全年計劃的，都在計劃結束後暫時不續保。

然而，去年底自從港府宣布實施「0＋3」入境檢疫政策後，筆者手上那班「旅遊痴」已經急不及待，有少部分重新幫筆者買全年的旅遊保。2023年出門旅遊的人數不斷增加，但又以單次的旅遊保為主，因為那些都不是旅遊發燒友，疫情前大多都是一年出門1至2次。

他們在一放寬入境檢疫政策後便馬上出動，主要因為困在香港太久了，加上這時正值冬天，有些人就飛去日韓渡假兼滑雪。芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐和伙記阿蘇問筆者，有關旅遊或探親的保險安排。

芳：「森哥，近來好生意？應該有很多人光顧你買旅遊保險吧！」

森：「芳姐，我們的生意跟妳的不一樣呀！妳的生意是必需品，放寬限制後會立竿見影，但我們的生意不是必需品，旅行的優先次序肯定不會太高，所以，近期是有旅保的生意，但跟3年前比較，仍然相差一大截呀！」

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芳：「嗯，明白的，但做人要正面些，現在政策放寬了，一切會向好的。我和阿蘇也計劃出門了，所以想向你請教和重溫一些旅遊保險的事。」

森：「明白，芳姐，妳計劃去哪？阿蘇應該是回國內探親吧！」

芳：「是的，我們都想趁今個農曆年假休息一下，我好像已經告訴過你，我要去一次美加探親呢！而阿蘇就回內地鄉下探親，我會去久一點，阿蘇就應該10日左右，他會早點回來替我看舖。」

森：「明白了，那麼，妳想我替妳重溫甚麼？」

芳：「首先，我想問，現在買的旅遊保險，是否可保COVID-19（新冠肺炎）？」

蘇：「森哥，我也想知道最新的情況呢！」這時，阿蘇也走過來跟我分享。

森：「阿蘇，你是返鄉探親？」

蘇：「是呀！」

森：「你們真的很孝順，這樣吧，整體來說，現時很多保險公司都更新了她們的旅遊保內容，大致上都會保障COVID-19的。不過，要注意的是，現在仍然沒有一份旅遊保會將COVID-19作為完全受保事項。」

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芳：「甚麼意思？」

森：「大部分旅遊保現在都會保障旅遊期間，在外地感染COVID-19的治療費用，甚至因感染COVID-19而離世的所有運返費用。即是在旅遊保的最大保障項目中，COVID-19是受保的。但至於其他因為COVID-19而導致的未能啟程，或中斷旅程，又或被迫延長旅程，則未必所有旅遊保都可以保。」

芳：「明白，這樣我已經較安心了，因為治療費用才是旅遊保的主菜，但你的意思是，也有一些旅遊保可以保得更濶？」

森：「是的，有些旅遊保可以保障在出發前或旅程中，因為自己或直系親屬感染COVID-19而被迫中斷或取消行程，導致的不能退款的損失，又或者在旅程中因感染而要隔離的損失。」

蘇：「咦，即是我一決定去旅行就要買定旅遊保險？」

森：「嗯，不是這樣，應該是買好機票和訂好房間後，便要買旅遊保險，個別保險公司會有7日等候期的，即是買了旅遊保險之後要等7日，才會受保你出發前感染而不能如期出發的不能退款損失。」

芳：「森哥，我還有很多關於旅遊保險的問題，因為3年沒出門，很多都忘記了。」

森：「沒問題！隨便問！」（待續）

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第796期《iMoney》Focus。

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撰文 : 陳楚琨

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