兩個月賣貴36萬　 YOHO TOWN兩房602萬易手

二手交投持續好轉，樓價已經回升。利嘉閣地產黃永全說，元朗YOHO TOWN 1座中層G室，實用面積393平方呎，兩房間隔，原叫價640萬元，日前以602萬元易手，實用呎價約15,318元。

黃永全透露，YOHO TOWN於去年12月，僅錄5宗二手成交，其中實用面積393平方呎的兩房單位，最低成交價見566萬元，即是說，上述新成交比兩個月前同類低位賣貴36萬，反彈6.4%。

資料顯示，原業主於2003年以110.55萬元購入上址，持續10年，現帳面賺491.45萬元，物業期內升值逾4.4倍。

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