【珠璣人生@iM網欄】「悅」讀——在心中種下一顆愛的種子

農曆新年是中國人最重視的傳統節日,無論是人潮湧湧的大商場,還是溫馨滿溢的小家庭,到處都充滿熱鬧喜慶的氣氛。一連幾天的春節假期更是讓平時忙於工作的我們,有了個放鬆的好時機。給長輩拜年、和朋友聚會、到外地旅行,甚至只是待在家裡,都能給身心來一次「充電」。

而我也不例外,帶著孩子,陪著雙方父母度過一個溫暖又幸福的春節。三代人一起貼春聯、封紅包、拜年……樂也融融。或許「假期」的意義正是提醒我們應該偶爾從繁忙的工作中抽離出來,好好陪伴家人;而「陪伴」正是我們用行動向家人表達愛的好時機。

除了「愛他人」,我們也要「愛自己」。春節假期陪小朋友在家閱讀,正好讀到了兩本關於「愛」的繪本。一提到繪本,大部分人會以為那色彩繽紛的繪本只是給小孩子看的書,但其實好的繪本更能為成年人帶來啟發和反思。例如我和孩子們讀《大腳丫跳芭蕾》Belinda the Ballerina by Amy Young,講述一個熱愛跳芭蕾舞的女孩因為某些「專家」的批評而失去信心,更一度放棄跳芭蕾舞。但她內心對於跳舞的渴望卻從未停止,最終因為自己對跳舞的「熱愛」和他人對她的「關愛」,令她重新站在舞台上,這份「愛」不但給了她勇氣,更讓她找回了自信。

另一本令我印象深刻的繪本是《小鱷魚,最怕水》The Dragon Who Didn't Like Fire by Gemma Merino,故事講述怕水的小鱷魚無論怎麼努力也學不會像哥哥姐姐一樣自由自在地在水中暢游,即使他努力挑戰、再三嘗試,但結果還是一樣令他沮喪……直到有一天,他打了一個大哈啾——小鱷魚噴出了一團火——那個怎麼都學不會游泳的小鱷魚,原來有自己獨特的本領。從此,他學會了接受自己的不足,更學會了欣賞自己的優點,並發揮自己的長處為他人帶來快樂!原來學會欣賞自己、愛自己,是我們成長路上不可缺少的一步。

閱讀好書能為我們帶來甚麼?我認為它如同一把鑰匙,能打開心靈之門,帶領我們發掘蘊藏在書中的寶藏。

趁著假期,給自己和家人多點時間讀讀書、散散步、發發呆,不但能夠和自己對話,舒緩壓力;更能夠增進親子關係,培養孩子積極的人生態度、建立正確的價值觀,令他們感受到「愛」的力量,成為內心強大、勇於面對挑戰的人。

作者_王淑筠簡介: 兩名小孩的母親,Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活,一直不停地追夢,不斷的嘗試,鼓勵自己走出Comfort zone,堅持做自己喜歡做的事,活出精彩的藝術人生。

