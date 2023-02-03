《澳元定期存款》 澳元定存全城最高15厘 花旗料澳洲下周加息0.25厘

▲ 花旗料下周二澳洲加息四分一厘。

下周二（2月7日）澳洲將議息，花旗的專家料，澳洲儲備銀行今次只加0.25厘。此外，中資行罕有搶閘加澳元定期存款息，招商永隆於本周二（1月31日）把3個月、半年及1年期的年息勁加0.6厘，令3個月的新息率重返兩厘、半年有2.2厘、1年報2.4厘。專家指，憧憬美息快見頂，曾累美元逼近100大關；反觀，非美貨幣伺機反撲勁彈，敘造澳元定存頓變滙息雙贏。

觀乎港元定期存款慘陷持續逾月的劈息浪，目前澳元定存遠高於港息，舉擅打高息牌的富邦為例，今天（2月3日）再調低1年港元定存0.2厘，新息率低見3.4厘；相反同期澳元定存力守3.9厘，較港息高0.5厘。

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●花旗首選澳元 料半年挑戰0.74 看好4大因素

至於澳紐加3大商品貨幣中，花旗以澳元為首選，料半年內挑戰0.74。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下周澳洲或加息25點子，第二季的利率可能升至3.85厘。

問及商品貨幣中，哪隻最值博，廖嘉豪直言最看好澳元，主因有4，包括︰2023 年下半年中國經濟復甦；聯儲局政策可能轉向，對風險資產有利；澳洲的通脹下降，導致澳元實際收益率上升；以及與其他央行相比，澳洲央行支持經濟增長的總體立場，或利好澳元。

廖嘉豪預期，未來3個月澳元見0.68，半年到1年上試 0.74，兩年長期目標挑戰 0.76高位；紐元同期依次報0.62 、0.66及0.67 ；加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上 1.3，長綫目標價 1.25。

正因非美貨幣的後向取決於美元，廖嘉豪估計，美滙指數於3個月內見106.66 ，半年到1年回落至96.87，長期目標預測96.61。

●光證：美聯儲開始轉鴿 澳元套息交易壓力減

此外，光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，去年第四季澳洲的消費者物價指數出乎市場預期升至33年來新高，按年增長7.8%，按季亦上漲1.9%，通脹高企令澳儲行仍有加息壓力。料澳洲於2月和3月分別再次加息0.25厘，令今年的官方利率峰值加至3.6厘便見頂，加息周期將會完結。

展望商品貨幣的前景，黃俊能估計，澳元今年的低位0.65，年底目標價可衝上0.75的年內高位；加元今年的高低位料介乎1.28到 1.35；紐元上落區間為0.55 至0.68。

黄俊能認為，基於3大利好因素，澳元有望跑贏，分別為︰（1）受惠於聯儲局開始轉鴿，美澳兩國貨幣政策差異開始縮窄，令澳元在套息交易中所面對的壓力降低。（2）內地優化防疫封控，有利經濟活動回復正常，特別是製造業活動復甦，對鐵礦石等商品需求將大幅增加；須知鐵礦石出口佔澳洲總出口量超過20%，將會帶動澳洲的貿易表現，推動整體經濟增長。（3）澳儲行早於去年10月下調加息幅度，冀為貨幣政策與經濟增長找尋平衡，澳洲經濟可望有較大改善，支持澳元造好。

●專家倡做定存宜短不宜長 觀望澳央行息口走向

那邊廂，業界建議對澳元有需要者，暫宜短不宜長，先開立7天短存，以便觀望澳洲會否如加拿大放風停加息。何況短存高息選擇多，信銀國際報9.8厘，南商及集友的7天年息皆為10厘，中銀香港（02388）為12厘，滙豐（HSBC）及渣打香港（02888）皆為13厘，稍輸給恒生（00011）的13.9厘，冠絕全城的高息王是建行亞洲的15厘。

1個月年息以花旗的7厘最高，3個月以富邦的3.4厘居首，半年期也是富邦的3.6厘稱王。另方面，如以長息來看，招商永隆1年期有2.4厘；大眾銀行是2.6厘，工銀亞洲及星展是2.7厘，花旗是2.94厘，渣打是3.5厘，皆不敵富邦的3.9厘。

回顧澳洲儲備銀行於去年10月4日只加息0.25厘，低於市場預期的半厘，也扭轉曾連續3個月重手加0.5厘，當天鴿派消息一出，曾累澳元急挫1%、考驗0.64關。

澳元今天暫報0.71，談及未來兩周的短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估算，澳元兌美元介乎0.6856至0.7158，兌港元的支持位在5.3775，阻力區在5.6144。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君