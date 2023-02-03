  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter吸金大法】Twitter 2月9日起　向開發者收取API訪問費用

科技 18:00 2023/02/03

分享：

分享：

Twitter免費版應用程式介面（API）服務將於2月9日起停用。

Elon Musk在經歷Twitter Blue訂閱方案的失敗後，轉向應用程式開發商下手。Elon Musk在Twitter表示，免費版應用程式介面（API）服務將於2月9日起停用。屆時，訪問Twitter API的開發人員均需付費。

【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能

自從Elon Musk接任Twitter行政總裁一職以來，一直尋求大幅削減成本，並提高盈利的方法。早在去年10月，Elon Musk便透露，從2月9日起將「不再支援免費訪問Twitter API」。

他近日再發帖文指，Twitter數據是世界上最強大的數據集之一。「免費API正被欺詐機械人（bot scammers）和意見操縱者（opinion manipulator）濫用。在沒有驗證過程或付出成本的情況下，他們「很容易便可以啟動10萬個機械人來做壞事」。只需每月100美元的API訪問費用和ID驗證，即可以處理相關問題。

據了解，目前Twitter的API設有免費版和付費版，被數以千計的開發人員用於為特定Twitter帳戶設置提醒和共享更改通知等各種用途。也有研究人員會使用該工具，在網上追踪仇恨言論和錯誤資訊。

【Twitter危機】Twitter廣告業務按年跌40%　已遭500多個廣告商杯葛

【網絡熱話】日本女主播花9小時覓「Excel之底」　意外成Twitter熱搜

責任編輯：殷凱怡

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
今日
【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
今日
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
今日
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人
今日
【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人

你可能感興趣

【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
今日 09:30
【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
今日 12:39
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
今日 13:34
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
手機Apps 社交平台 科技產品 Twitter 機械人

下一篇文章

【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【送貨無人機】亞馬遜無人機送貨服務受限　1個月僅服務不足10戶
【送貨無人機】亞馬遜無人機送貨服務受限　1個月僅服務不足10戶
【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金
【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金
【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款