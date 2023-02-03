【Twitter吸金大法】Twitter 2月9日起　向開發者收取API訪問費用

▲ Twitter免費版應用程式介面（API）服務將於2月9日起停用。

Elon Musk在經歷Twitter Blue訂閱方案的失敗後，轉向應用程式開發商下手。Elon Musk在Twitter表示，免費版應用程式介面（API）服務將於2月9日起停用。屆時，訪問Twitter API的開發人員均需付費。

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自從Elon Musk接任Twitter行政總裁一職以來，一直尋求大幅削減成本，並提高盈利的方法。早在去年10月，Elon Musk便透露，從2月9日起將「不再支援免費訪問Twitter API」。

他近日再發帖文指，Twitter數據是世界上最強大的數據集之一。「免費API正被欺詐機械人（bot scammers）和意見操縱者（opinion manipulator）濫用。在沒有驗證過程或付出成本的情況下，他們「很容易便可以啟動10萬個機械人來做壞事」。只需每月100美元的API訪問費用和ID驗證，即可以處理相關問題。

據了解，目前Twitter的API設有免費版和付費版，被數以千計的開發人員用於為特定Twitter帳戶設置提醒和共享更改通知等各種用途。也有研究人員會使用該工具，在網上追踪仇恨言論和錯誤資訊。

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責任編輯：殷凱怡

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