【風險投資】畢馬威：上季全球10大風險投資 中國佔6宗 能源板塊續成最熱門投資領域

畢馬威發表2002年第4季《風投脈搏》報告，在2022年第4季度，亞洲區內獲得風險投資支持的公司共籌得226億美元，達成2,157宗交易。季內全球交易額達5億美元以上的大型交易中，中國佔了大部分比例；而全球10大風投交易中，中國佔了當中的6宗。

報告指，此6宗交易分別是廣汽埃安的25.6億美元融資、SHEIN的10億美元融資、國氫科技的6.31億美元融資、嵐圖汽車的6.31億美元融資、奕斯偉材料的5.62億美元融資，以及飛虹科技的5.37億美元融資。

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能源板塊繼續是全球和中國風險投資者最熱衷的投資領域之一。延續2022年較早前的趨勢，中國的風險投資者在2022年第4季度繼續向電動汽車 (EV) 和新能源企業投入資金。

中國的初次公開招股 (IPO) 市場在2022年表現出色，IPO活動和融資金額與2021年相若。上海證券交易所和深圳證券交易所是去年全球融資額排名最高的兩大證券交易所，相比全球其他更為一體化的市場，更能突顯出中國的公開市場的獨特性。

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另一方面，香港的 IPO 活動在2022年第4季度仍然放緩，結束了IPO退場活動低迷的一年。相比其他板塊，工業和電動汽車相關板塊於香港最能表現出其強勁的適應能力，有關板塊佔香港10大IPO活動中的7項，但IPO集資金額仍有所下降。

畢馬威中國合夥人史韡表示：「中國中央政府非常致力於提振經濟。人們的心態似乎有所改變，因此2023年將會是非常有意思並值得大家關注的一年。在2023年第1季度投資者可能將仍會保持審慎，但隨著當局放寬限制，我們將會開始看到投資和經濟環境的逐步改變，同時亦會看到政府政策相繼出台會否會對經濟產生實質的影響，以及境内外投資在哪些領域將會再次成為熱點。真正的實質影響和變化估計將在2023年第2季度及以後顯現。」

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記者：李兆明