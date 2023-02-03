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【零售業】港12月零售業總銷貨價值按年升1.1%　比市場預期好

理財智慧 18:12 2023/02/03

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統計處今日（3日）公布，本港去年12月的零售業總銷貨價值臨時估計為337億元，較去年同期上升1.1%，勝市場預期。在12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為40億元，按年升12.9%。

以2022年12月與2021年12月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升1.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升4.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.9%）；藥物及化妝品（上升8.3%）；汽車及汽車零件（上升7.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升7.2%）；中藥（上升16.2%）；以及眼鏡店（上升4.0%）。

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【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 
另一方面，2022年12月與2021年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌3.0%）；服裝（下跌0.9%）；百貨公司貨品（下跌5.7%）；燃料（下跌2.6%）；傢具及固定裝置（下跌5.3%）；以及書報、文具及禮品（下跌3.4%）。

2022年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,499億元，較2021年全年下跌0.9%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌3.4%。2022年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為346億元，較2021年全年上升20.8%。

【交通優惠】金巴港澳綫推「買去程送回程」優惠 港人限定 優惠期至3.31【見下頁

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政府發言人表示，隨着經濟氣氛改善及政府進一步放寬社交距離措施，零售業總銷貨價值在去年12月轉為按年上升1.1%，不過，反映2022年年初本地第五波疫情的嚴重影響，零售業總銷貨價值全年合計輕微下跌0.9%。展望未來，經濟活動從疫情中復常及預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 銷售 零售 香港

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