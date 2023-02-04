【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍

每年這個時間，我都會忙於幫人看風水、算流年。坦白說，我很喜歡跟人算命，因為透過每次算命，會認識不同人物，了解不同故事，才明白何謂「天外有天、人外有人」，原來人世間很多的故事，比起劇集更加劇集、更離奇。如果他朝有時間，我會將此等人生故事，結集成書，將命理融入生命，再希望將故事以人渡人。

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好人好者不會走來算命，一定是生活上出了甚麼岔子，才會求問前程，尤其是這兩年，逆境求救的大不乏人。在算命的過程，我會分類究竟真的是陷入水深火熱，還是稍為逆境便作無病呻吟：坦白說，前者基本上是算來都無用，因為去到這樣的困境，一定是命運使然，而命運當中，夾雜了很多的因果，非三言兩語，一個飾物及一個風水大陣可以救急扶危。如果是後者，基本上先是可以指點迷津的，或者是在風水上加點助力，但首要條件是要先行「改心轉念」。

得罪講句，十個有七個客人，本身的際遇其實是不錯的，行得走得、食得瞓得、仍有工作，與窮途末路拉不上任何關係，只是跟以前風光一刻打了個七、八折而已，但就是這兩、三成的折讓，卻令很多人走入了迷失國度。

以我多年的算命經驗，深信謀事在人，成事在天，所以在職場上的成功與否，名利多與少、得與失，大家只可以盡力做，但最終收獲（錢銀、獲他人認同、升遷加薪），都是等天派彩，而這個派彩多與少也與運氣掛勾。如果大家有留意娛樂圈的人和事，就更加明顯。明明很多人比心機去演去唱，都可能不及一個五音不佳的成就，這就是我所講的運氣了。 我很多客人在職場上也算成功，但他們很多時候會認為是自己「叻」所致，但如果用命格去拆解，不難發現背後是由運氣加努力來成就的，兩者缺一不可。因此，一時的失敗，不應看得太重，有些情況真的是情非得已，非戰之罪。

運氣我們沒法控制，但日子總之要過，所以很多人都想求法門去增運。然而，大家對運氣有一個錯誤的理解，以為一切皆順就是好，但事實並非如此。我一直相信人的所遇所見，是有其因緣，有時給你遇到一些挫折，就是一個歷練去成就他日的人生轉捩點的決定，反而長時間的順頭順路，很容易令自己跌入一個舒適圈 (COMFORT ZONE)，變相是慢性凋謝。

故此，大凡有格局的人，要明白一點「天將降大任於斯人，必先勞其筋骨」，所以面對逆境，要視為一件好事 。這不是阿Q精神，而是心念轉變，才會從中找到出路，而走出去途中的歷練，一定會有正面得着。反之，老是求趨吉避凶，成世只會在溫室長大，再遇大風浪就捱不過去了。事實上，我身邊今日成功的客戶，沒有一個人是沒有經歷，沒有一個是靠避險而活的，全都是逆境自強，待運一到，便「一遇風雲便化龍」。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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