【內地通關】穆迪：全面通關有利香港地產商　料今年樓價升5%至10%、零售租金加快復甦

▲ 【內地通關】穆迪：全面通關有利香港地產商 料今年樓市升5%至10%、零售租金加快復甦

內地落實2月6日起與香港及澳門全面通關，評級機構穆迪（Moody’s）認為，消息對於香港地產商正面，有利零售租金收入及住宅銷售從疫情低位加速復甦，預計香港地產商2023年零售租金總收入增加5%至10%，而整體一手住宅銷售價值將增長60%至65%，樓價將升5%至10%。

穆迪稱，受評物業公司中，新地 （00016） 、太古地產 （01972） 、九龍倉置業 （01997） 、希慎 （00014） 等受惠於零售地產市場復甦，因為上述地產商在港營運大型零售商場，是遊客們主要目的地。

香港零售完全恢復須時

報告預計，今年香港零售額受惠基數效應，增長10%至15%，但水平仍較2016至2018年期間的平均水平低15%至20%。穆迪料，隨跨境活動全面正常化，本港零售額仍需要一段時間才能恢復到疫情前水平，此外，內地遊客消費習慣或已經改變。

穆迪認為，2023年住宅落成量增加，限制樓價升幅，然而，商務及休閒旅遊正常化將提振整體經濟和資本市場情緒，並最終刺激本地和內地買樓需求上升。

下半年樓價回升幅度更明顯

穆迪提到，當下半年跨境旅行回復正常且加息放緩時，樓價回升幅度將更加明顯。穆迪指出，從香港住宅物業開發產生大部分現金流的受評公司將受益於更高的住宅預售收益，包括新地、長江實業 （01113） 、會德豐及南豐。

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編輯：李哲毅