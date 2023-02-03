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MOUNT NICHOLSON分層戶4年帳蝕1.4億　金額夠買近30間沙田第一城

股樓投資 18:19 2023/02/03

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「亞洲樓王」錄大額蝕讓成交，市場消息指，山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON錄一宗大幅蝕讓個案，屋苑D座中層的一個分層單位，實用面積4,596平方呎，今年初以3.9億元沽出，實用呎價約84,856元。該單位於2018年10月由一名普通話拼音的內地人士以5.19億元一手購入，實用呎價約11.5萬元，並在2021年以900萬元增購一個車位。

原業主持貨4年多時間，帳面大幅蝕讓1.4億元，現時沙田第一城的兩房上車盤一般市價約400至500萬元，單是帳面蝕讓的金額，已經夠買接近30間上車盤。若再計算原業主當年購入單位所支付，約2,210萬元的印花稅，今次轉手的蝕讓實際金額料達1.6億元。

延伸閲讀【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 山頂 Mount Nicholson

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兩個月賣貴36萬　 YOHO TOWN兩房602萬易手

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