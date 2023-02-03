【港元定存】港元定存1年最高4.3厘 大戶穩袋逾21萬利息

▲ 滙豐連續4周減港元定存息。

美國加息周期快近尾聲，難怪本周多達21間銀行減港元定期存款息，再創逾一年以來全周最多港銀劈息的紀錄。最矚目的是，4大銀行甫踏入2月即全面減，包括滙豐（HSBC）今年第4度出手，當中半年期失守4厘關；中銀香港（02388）削1年存期至險守4厘，恒生（00011）及渣打香港（02888）更把1年4厘息下架。

●大中小行齊劈息 富邦1年3.4厘 累減1.7厘

中小行也發力追趕劈息快車，靠食息維生族最受打擊，舉去年頻頻「息」誘好息之徒的富邦為例，曾「瘋狂搶錢猛加息」；惟今年劈息卻絕不手軟，本周兩連減後，竟取消4厘息，1年期只得3.4厘，較去年底的5.1厘，累劈1.7厘。

同樣，擅打高息牌的大眾財務全面劈息0.3厘，1年期的新息率僅4.15厘；招商永隆撤半年及9個月4厘，現僅得3.9厘；上商削1個月、3個月、半年及1年0.3厘，目前最高是1年的3.48厘；工銀亞洲也全綫削息，當中短存是重災區，如1個月劈0.55厘至2.1厘；東亞（00023）、建行亞洲及創興亦跟減。信銀國際、集友、富邦及花旗一周兩連降，星展、交銀香港與大眾銀行更3連減。

而4間虛擬銀行也鬥減，分別為livi bank撤銷兩年享4.2厘；天星調低3個月以上年息，其中1年狠削0.3厘至3.5厘；富融調低3個月或以上年息，現時半年及1年減0.2厘後，齊報3.3厘。本來平安壹賬通（PAOB）於兔年首個交易日曾逆市獨加；可惜，本周兩度劈息至减「凸」，新近下降3個月及5個月，當前最高息是5個月期，累減0.6厘至3.8厘。

本周適逢跨月度，合共有22行調整存息，當中21減，另1間則加完又減。大新（02356）連續兩天逆市獨加；可惜今天（2月3日）掉頭減4個月年息0.1厘，至3.6厘，又取消1年特惠息3.9厘。

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●花旗料聯儲局或仍會加息3次 利率最終或見5.5厘

專家指，4大行已輪流劈息，料中小行再順應拆息走低而跟減，1個月拆息11連跌，今天（2月3日）跌穿2.5厘，低見2.41厘；半年拆息考驗4厘關，僅4.04厘。

展望後市，港息後向繫於美息，縱使聯儲局主席鮑威爾放風，今年只加兩次息，但無意減。可是，美資大行唱反調，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預料聯儲局或仍會加息三次，分別於3月、5月及6月每次加25點子，令利率最終水平可能達至5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

●恒生舊錢定存續期優惠不再 3個月及半年4.68厘下架

另方面，比拼4大行的短中長息，恒生不再厚待3個月及半年的現有資金定存續期、把3個月及半年的4.68厘下架。

恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月定存，特優年利率為3.8厘。

先說3個月期，恒生於2月2日把特選客戶網上續期定存，從原本的4.68厘、剛勁減1.08厘至3.6厘，但仍略高於指定理財戶的3.59厘。中銀香港於2月2日調低0.2厘，至3.5厘，滙豐也於2月1日減0.2厘至3.5厘；渣打香港（02888）亦於2月1日減0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期方面，恒生指定理財戶現為3.89厘，險勝中銀及滙豐，因中銀於2月2日下調0.1厘至3.8厘，滙豐也於2月1日調低0.2厘至失守4厘、僅3.8厘；渣打於2月1日更狠削0.3厘在3.6厘。

論及長息，滙豐於2月1日減0.1厘至4.1厘；中銀於2月2日削0.1厘，至險守4厘；恒生剛調低0.3厘至3.8厘，渣打於2月1日也削0.2厘，更失守4厘關，僅報3.8厘。

●高息榜執位 南商1年4.3厘晉一哥 須500萬全期袋息21.5萬

本周高息榜又再大執位，主因是「財仔」連續3周重手減息，變相令南商得益，扒頭晉級中長息的榜首，亦獨霸短中長息三甲榜列。

先說1年期，大眾財務狠削0.5厘、至4.15厘而降級至季軍；一哥寶座拱手讓給南商的4.3厘，不過，門檻須500萬元，大戶全期賺息21.5萬元，工銀亞洲以4.2厘躋身亞軍。

●3個月花旗4.88厘穩守冠軍 中銀下周五推7天年息18厘

至於半年期，恒生撤4.68厘，大眾財務又勁減至4厘，遂令維持4.2厘的南商反超前稱王。3個月年息仍以花旗的4.88厘穩守冠軍，至於冠絕全城的高息王，下周五（2月10日）將由中銀香港推7天期年息享18厘稱霸，跑贏恒生同期的10.9厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平保（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠，3個月也以PAOB的3.65厘奪冠。半年期是TOM集團（02383）有份的虛銀、滙立（WeLaB Bank）的3.8厘稱冠；9個月也是滙立的3.9厘領先。

1年期是滙立的4.1厘居首，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘，小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.5厘，工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.3厘；以及中銀香港、怡和系及京東數科的虛銀、livi Bank的3.8厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

