【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件

▲ 長和執行董事兼公司秘書施熙德認為，勤奮學習是公司治理師終身的課題。（受訪者提供圖片）

談到公司秘書（又稱公司治理師），大部分人都未必了解其工作性質及重要性。但事實上，公司秘書是具規模的企業在管治中一個不可或缺的元素，「守護神」這個角色並不易做。除了要有國際認可的專業資格，長和執行董事兼公司秘書施熙德強調，隨着監管機構要求愈來愈高，作為公司管治的守護者，要為公司管治進行監督和把關，勤奮和不斷的進修是必要的。

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施熙德坦言，要站到這個位置其實並不容易。她表示，雖然律師除了法律事務以外，也對一般公司秘書和合規事宜有一定的認識，但要成為上市公司的公司秘書，還得熟習與上市公司有關的監管條例、指引，以及其細節和應用，兼顧事項更多。

她憶述：

想當年我擔任了律師已經15年以上，但接下公司秘書這項工作後，首3年幾乎每晚都留在公司看資料，到10時、11時才回家，因為我知道自己不足。

她解釋，上市條例不是看完、明白了就可以，而是要不斷鑽研，重複複習集大成，才有辦法運用及找到合適的處理方法，替公司把關。

勤奮學習是終身課題 裝備自己應付挑戰

施熙德又強調，若只有前期努力，絕對是不足夠的，勤奮學習是終身的課題，「在過去十多二十年，交易所、證監會、公司註冊處的條例與規則有不少更新和修改，作為公司治理者，也要跟隨市場發展的腳步。」因此她現時仍積極進修，繼續默默耕耘，鍛練及裝備自己，以應付未來的挑戰。

去年7月她更修讀了劍橋大學的可持續發展課程，從而提升自己對ESG（環境、社會和企業管治）的了解。她解釋，由於疫情後投資者對可持續發展及ESG關注大幅提升，當投資者了解到可持續發展與企業表現掛鈎，公司治理師可利用可持續發展的原則判斷風險因素，以提升企業表現。

跳出框框「諗計仔」 見招拆招

作為公司守護神，除了要勤奮，施熙德也認為公司秘書應變能力要高，懂得見招拆招，跳出框框「諗計仔」。舉例，若有趕急的公告須獲董事批准，公司治理師就要懂得分輕重，好好分配時間。

她透露，早前就有項事務在下午5時獲悉可以進行，但在進行之前必須出公告，而出公告前就需要董事會書信批准才可成事。最終，當日8時半就成功出到公告，「若有董事在公司就立刻先拿他們的簽名，在辦公室外的就不斷打電話。」施熙德補充，要懂得特事特辦，遇到趕急的公告就要盡力去做。但她也強調，不能每個公告都不斷追趕董事簽署，所以分配時間相當重要，「否則以後沒有人會理會我了。」

大內總管責任大 非人人都做得

另外，由於公司秘書就如「大內總管」責任重大，不但要熟悉上市法例並確保董事遵守，更有極高專業操守要求，以達至合法合規，使外界對公司有信心，所以並非人人都做得。

施熙德表示，公司秘書對於企業來說尤其重要，對公司的行政、整體方向及企業管治均發揮作用。若治理出錯，影響將會十分深遠。所以，公司管治師除了要有勤奮、應變能力等的軟技能，也需要專業認可，例如取得香港公司治理公會「特許秘書Chartered Secretaries（CS）」及「公司治理師Chartered Governance Professional（CGP）」雙重會員資格。

年薪可達300萬 助吸新血入行

雖然入行門檻不算低，但施熙德提到，近年願意入行的人卻愈來愈多。根據香港公司治理公會資料，截至去年12月底，已擁有逾7,000名會員、300名畢業學員及2,600名學員，相信是與行業前景理想以及薪酬有關。

她引述Michael Page《Hong Kong Salary Report 2022》表示，公司治理主要分為3部分，其中以合規風險分析師最低年薪為36萬至40萬元、最高總監級別年薪可達180萬至250萬元；公司秘書/公司治理長助理/主任最低年薪22萬至45.6萬元、最高的總監級別則達70萬至180萬元；至於防制洗錢副總裁級別年薪75萬至150萬元、總監級別年薪為230萬至300萬元。

施熙德補充，本港人才外流問題暫未對行業帶來太大影響，並認為香港以往也出現過人才外流的問題，只要香港保持基本條件，自然能夠留得住人才，以及吸引其他地方專才來港發展，「只要持續有公司來港上市，對公司秘書就有需求，加上晉升階梯明確，相信有助吸引新人入行。」

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記者：曾曉汶

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