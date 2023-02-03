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【AMAZ】亞馬遜去年營業利潤按年跌23% 預計本季運營利潤度降至零

股樓投資 18:47 2023/02/03

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亞馬遜(AMAZ)公司周四公佈業績，預計首季銷售收入介乎1210億至1260億美元，增長4%至8%。營業利潤介乎0至40億美元，稱裁員帶來的節約無法彌補消費者和雲計算客戶縮減開支帶來的財務影響。遜去年收入705.31億美元，按年跌1.2%，高於預期的1454.2億美元；營業利潤27億美元，按年跌23%；純利2.78億美元，每股盈利0.03美元，按年跌97.8%。

【零售業】港12月零售業總銷貨價值按年升1.1%　比市場預期好【下一頁

亞馬遜首席財務官布萊恩-奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）指雖然聖誕收入超過了市場預期，但他們認為利潤豐厚的雲業務的銷售增長在未來幾個季度將放緩。而且它在一月裁員裁員1.8萬，第四季度計入了6.4億美元的遣散費。

【新版紙鈔】澳洲新版5元鈔將棄用英女王肖像　以突出當地原住民文化【下一頁

股價在盤後交易中下跌5%，抹去了周四收市前7%的大部分漲幅。

 

【孫子市法】鮑公明鷹暗放鴿 港股調整後再挾

孫子市法
【孫子市法】鮑公明鷹暗放鴿 港股調整後再挾

 

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責任編輯：張瑋婷

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