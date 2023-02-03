  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】1月強積金人均賺1.5萬 多元化投資最理想？

理財智慧 17:08 2023/02/03

分享：

分享：

2023年之始開紅盤，積金評級公佈1 月份的強積金表現調查。積金評級表示，在香港及中國股市帶動下，強積金在 1 月份錄得 6.12% 的回報（以「積金評級所有基金表現指數」計算)，是有史以來開年表現最強勁的一年。約計入 1 月份的強積金供款後，估算 457 萬名成員的平均賬戶結餘增加約 6.51%，即 1.5萬 港元。積金評級又表示，6.12% 的回報率是強積金有記錄以來最好的1月開局，但從歷史上看，1 月份的正回報並非該年表現的指引。

儘管有最好的開局，但從歷史上看，1 月份的回報率並不是該年表現的指標。然而，它們確實凸顯長綫投資的重要性自強積金推出以來，共十二年的 1 月錄得正回報，而該十二年中僅有七年錄得一年期正回報。如以三年期累計回報計算，則在這十二年中有十年錄得三年期正回報，這凸顯了長線投資的重要性。

積金評級又提醒強積金成員「聰明兔子的家有三個出口」的好時機。 積金評級支持積金局推動更多元化投資及預設投資策略 (DIS) 基金的努力。 所有強積金計劃都提供預設投資策略基金，它們是低收費的現成多元化基金選擇，是大多數成員可以考慮的明智長線投資選擇。

  • ​​​​​
    • 點擊圖片放大
    +8
    +7

【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！【見下頁】​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

投資策略 銀包 大行報告 DJ 退休 財務自由 歷史科 中國 香港經濟日報 強積金

下一篇文章

【返工的理由】返工唔單止為錢 有人為咗過日晨 仲有人係因為咁而返工？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【宣傳香港】50萬張免費機票 再派「香港有禮」禮品卡（附派發禮品卡諮詢中心地址）
【宣傳香港】50萬張免費機票 再派「香港有禮」禮品卡（附派發禮品卡諮詢中心地址）
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款