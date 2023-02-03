【MPF】1月強積金人均賺1.5萬 多元化投資最理想？

2023年之始開紅盤，積金評級公佈1 月份的強積金表現調查。積金評級表示，在香港及中國股市帶動下，強積金在 1 月份錄得 6.12% 的回報（以「積金評級所有基金表現指數」計算)，是有史以來開年表現最強勁的一年。約計入 1 月份的強積金供款後，估算 457 萬名成員的平均賬戶結餘增加約 6.51%，即 1.5萬 港元。積金評級又表示，6.12% 的回報率是強積金有記錄以來最好的1月開局，但從歷史上看，1 月份的正回報並非該年表現的指引。

儘管有最好的開局，但從歷史上看，1 月份的回報率並不是該年表現的指標。然而，它們確實凸顯長綫投資的重要性自強積金推出以來，共十二年的 1 月錄得正回報，而該十二年中僅有七年錄得一年期正回報。如以三年期累計回報計算，則在這十二年中有十年錄得三年期正回報，這凸顯了長線投資的重要性。

積金評級又提醒強積金成員「聰明兔子的家有三個出口」的好時機。 積金評級支持積金局推動更多元化投資及預設投資策略 (DIS) 基金的努力。 所有強積金計劃都提供預設投資策略基金，它們是低收費的現成多元化基金選擇，是大多數成員可以考慮的明智長線投資選擇。

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