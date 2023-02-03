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【加密貨幣】幣安與香港警方合作舉辦人員培訓　加強防範涉虛擬資產犯罪

Hot Talk 17:26 2023/02/03

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【加密貨幣】幣安與香港警方合作舉辦人員培訓　加強防範涉虛擬資產犯罪

加密貨幣交易平台幣安表示，近日參與並支持由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）所舉辦的虛擬資產調查課程，協助對方加強執法力度，打擊香港的網絡犯罪。

網罪科於1月30日在香港警察總部舉辦五天培訓計劃，參加者包括香港警察、廉政公署和香港海關代表，以加強人員在虛擬資產領域的知識及打擊及預防相關罪案的能力。

幣安主持培訓課程 涵蓋案例研究、刑事調查示例

幣安稱，集團執法培訓和調查團隊專家也主持了關於以加密貨幣調查為重點的培訓課程，主題涵蓋了包括加密貨幣相關調查技術的案例研究，以及幣安如何協助執法機構進行刑事調查的示例。

幣安執法培訓總監 Jarek Jakubcek 表示，保護用戶安全一直是幣安的首要任務，又稱與執法機構和官員的合作至關重要，很高興與香港警務處展開合作，隨著幣安持續努力將不良行為者從數字生態系統中排除，對於今次合作關係感到正面。

續與執法機構密切合作

2022 年，幣安正式宣布其全球執法培訓計劃，並舉辦了超過 70 多場執法工作坊，集團指，未來幣安將繼續與世界各地的執法機構和網絡調查部門密切合作，提供培訓計劃和組織研討會，以加強區塊鏈和數字資產行業的網絡安全。

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編輯：李哲毅

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