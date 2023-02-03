【手機市場】高通因市場需求低迷　去年第4季手機芯片業務跌18%　

▲ 高通於2023年第一季財報電話會議上指，上一季度表現慘淡，來自手機芯片業務收入下降了18%。

全球經濟低迷拖累智能手機需求大幅減弱，芯片製造商高通（Qualcomm）昨（2日）在2023年第一季財報電話會議上指，高通截至2022年12月25日的季度表現慘淡，來自手機芯片業務收入下降了18%。

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雖然該企認為手機行業的需求繼續下滑，並無阻手機製造商推出新款手機，但高通已看到「手機和物聯網產品需求的疲軟加劇」。手機製造商亦不期望人們就智能手機消費，故高通預計其客戶在今年第2財季和第3財季，即至2023年6月，手機出產不會太多。另預測第2季度的整體業務收入和利潤，將低於華爾街預期。

高通行政總裁Cristiano Amon向投資者表示，由於手機產業持續面臨需求萎縮困境，「我們現在預計庫存上升的情況至少持續到2023年上半年。」市場分析公司IDC的分析師Nabila Popal則認為，智能手機市場還沒有觸底，「未來一年仍將是艱難的一年，要到2024年才有可能真正的復蘇。」

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責任編輯：殷凱怡

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