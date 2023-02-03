▲ 【港交所人事】港交所新設結構性產品及平台業務發展主管 從高盛跳槽加入

港交所 （00388） 公布，委任張宙為集團董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管。港交所表示，該職位為新設職位，張宙將領導交易所的結構性產品部門，以及推動集團發展平台業務，支持集團持續發展證劵及衍生產品的工作。

張宙將向港交所聯席營運總監兼股本證券主管姚嘉仁匯報，他會與市場拓展團隊緊密合作，推動市場擴展及市場參與，並會與市場營運及資訊科技團隊攜手為香港交易所旗下的產品開發及推行各個平台。

張宙在高盛任職5年，任職高盛全球市場（股本證券）董事總經理，過去曾於摩根大通和摩根士丹利擔任多個高層職務，專注開發交易系統及技術。

姚嘉仁表示，張宙在行內有超過20年豐富經驗，專注於發展各種交易平台以及策展多個市場莊家計劃，包括結構性產品、權證及交易執行解決方案。張宙曾在多家大型投資銀行工作，將有助交易所豐富衍生市場的產品組合，並在持續發展創新、穩健的平台業務上發揮重要作用，連接資本與機遇。

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