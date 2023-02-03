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【中港通關】港鐵：東鐵綫下周一每3班列車有2班前往羅湖　通車初期東鐵沿線加派160名人手

股市 17:08 2023/02/03

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【中港通關】港鐵：東鐵綫下周一每3班列車有2班前往羅湖　通車初期東鐵沿線加派160名人手

羅湖等多個陸路口岸2月6日重開，港鐵 （00066） 過境鐵路總管張志強表示，羅湖口岸重開後，東鐵綫每3班北行列車，有2班前往羅湖，1班前往落馬洲，每小時有約10班列車前往羅湖，同時通車初期會加強人手調配，並在東鐵沿線加派160名額外人手，特別在上水及羅湖站協助乘客，同時加強車廂資訊及廣播。

張志強指，落馬洲站上月初重開，已加密上水到金鐘列車班次，羅湖站重開後，東鐵綫班次已回到疫情前水平，港鐵將會密切監察狀況，與相關部門維持緊密聯繫，並按實際需要調整列車服務安排。

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港股 港鐵公司（00066） 落馬洲 羅湖 口岸 出入境管制 鐵路
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