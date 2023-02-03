2022年品牌選舉頒獎典禮 星光熠熠    見證40個香港品牌的傑出成就

▲ 財政司司長陳茂波（前排左七）、廠商會會長史立德（前排右七）、品牌局主席陳國民（前排左六）、商務及經濟發展局局長丘應樺（前排右六）與一眾嘉賓、評審及得獎公司代表合照。

香港品牌發展局（品牌局）與香港中華廠商聯合會（廠商會）昨日（2日）假香港會議展覽中心會議廳聯合舉行2022年品牌選舉頒獎典禮，邀得香港特區政府財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，並聯同商務及經濟發展局局長丘應樺、商務及經濟發展局副局長陳百里、工業貿易署署長黃少珠，以及商務及經濟發展局副秘書長劉理茵擔任頒獎嘉賓，一同見證40個傑出香港品牌的誕生。

▲ 財政司司長陳茂波於2022年品牌選舉頒獎典禮上致辭

始創於1999年的「品牌選舉」，不但見證香港品牌的發展歷程，更是推動香港品牌生生不息、持續發展的重要一環。在過去一年，香港業界在「疫」境下並未有放慢品牌建設的步伐，反而是以更大的熱誠加緊打造「品牌競爭力」。為此，今屆「品牌選舉」合共向40個表現優秀的本地原創品牌致敬，當中包括14個產品品牌及14個服務品牌獲頒「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的各類獎項、6個產品品牌及5個服務品牌獲頒「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」的各類獎項，它們全是享負盛名、令港人引以為傲的「香港品牌」。

▲ 財政司司長陳茂波（左）頒發「香港傑出品牌領袖獎」予中原集團創辦人施永青（右）

至於今屆「品牌選舉」的最高榮譽「香港傑出品牌領袖獎」則由中原集團創辦人施永青奪得。施先生成功創辦「中原地產」，憑着「成就」、「信譽」、「遠見」、「領導才能」及「貢獻」等方面的非凡表現，成為第一位從「服務品牌」組別脫穎而出的「香港品牌第一人」。

▲ 品牌局主席陳國民致辭時指，今屆「選舉」的得獎者是一群敢於拼搏、勇於創建的「品牌英雄」。

品牌局主席陳國民在頒獎典禮致辭時指，今屆「選舉」的得獎者是一群敢於拼搏、勇於創建的「品牌英雄」；「他們有的長期深耕本地市場，堅守品質和誠信，將『香港情懷』薪火相傳；有的積極運用科技，以創意和特色出品贏得各地消費者的青睞；有的正努力推進數碼化轉型，引入先進的管理模式，實現品牌的持續更新和升級；有的則加緊在粵港澳大灣區和『一帶一路』布局，擔當香港品牌『疫後再出發』的先鋒。」

他續指，因應當今ESG興起的潮流，品牌局對「品牌選舉」和「TOP嘜計劃」的審核機制進行了修訂，將「環保及社會責任」的標準擴充為「環保、社會責任及企業管治」；今屆「選舉」的得獎者亦將ESG的理念融入日常經營之中，身體力行締造可持續發展的品牌價值，刷新了香港品牌發展的最高標準。

▲ 廠商會會長史立德（右）致送《香港名牌巡禮》予主禮嘉賓財政司司長陳茂波（左）

廠商會會長兼品牌局名譽主席史立德代表主辦機構致送《香港名牌巡禮》專冊予財政司司長及致送感謝狀予活動贊助商代表，而廠商會常務副會長兼品牌局副主席盧金榮則代表主辦機構致送感謝狀予獎座贊助機構及義務核數師，以感謝特區政府及社會各方對香港品牌的大力支持，助力2022年「品牌選舉」取得圓滿成功。

出席是次頒獎禮的嘉賓近600人，廠商會及品牌局嘉賓尚包括：廠商會永遠名譽會長兼品牌局榮譽主席楊孫西，廠商會永遠名譽會長兼品牌局首屆暨榮譽主席尹德勝，廠商會立法會代表兼常務會董吳永嘉議員，廠商會副會長兼品牌局榮譽主席黃家和，廠商會副會長吳國安，廠商會副會長兼品牌局理事馬介欽，廠商會副會長兼品牌局香港名牌評審委員會委員梁兆賢，廠商會副會長兼品牌局副主席陳家偉，廠商會副會長兼品牌局理事駱百強，廠商會副會長施榮恆，品牌局榮譽主席兼廠商會名譽會長陳淑玲，廠商會名譽會長羅富昌、陳鴻基、趙振邦、雷振範，品牌局副主席兼廠商會常務會董吳清煥、黃偉鴻，品牌局榮譽主席兼廠商會會董李惠中，廠商會行政總裁兼品牌局總裁周瑞𪊟，以及一眾廠商會名譽會長、會董及品牌局理事。

其他嘉賓尚包括：中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、立法會議員兼香港生產力促進局主席陳祖恒、知識產權署署長黃福來、香港工業總會副主席劉燊濤、2022活動贊助商代表交通銀行有限公司代表范朝榮、獎座贊助商代表福泰珠寶集團有限公司副董事長陳詩茹、畢馬威會計師事務所審計合夥人方思穎，以及各選舉評判、工商界領導、贊助商及得獎公司代表等，場面盛大。

(特約)