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【中國通關】法外貿：若旅遊業完全復甦   中國GDP有望增約0.6個百分點

宏觀解讀 17:44 2023/02/03

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【中國通關】法外貿：若旅遊業完全復甦   中國GDP有望增約0.6個百分點

文旅部統計，春節假期國內旅遊出遊按年增23.1%至3.08億人次。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero指，自清零政策鬆綁後，市場對中國經濟愈來愈樂觀，據該行統計數據，今年城際流動指數按年飈升6成至200點，而2020年僅爲50點，顯示城際流動性出現強勁勢頭，有望擺脫疫情帶來的負面影響，釋出令人鼓舞的信號。

法外貿認爲，旅遊業的復甦是中國經濟表現的重要序幕，疫情前國内旅遊收入達5.7萬億元人民幣，佔GDP的5.8%。該行續指，旅遊收入每增加1%，中國的名義GDP就會增加0.2%，倘若内地旅遊收入完全恢復至2019年水平，旅遊業對GDP的貢獻有望提高至0.6個百分點。

不過，她也提醒，中國經濟要達到該行目前預測的增長5.5%，也需留意旅遊業以外其他行業的發展。

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記者：伍鍵文

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