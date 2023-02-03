【香港經濟】香港去年12月零售銷貨價值按年升1.1%　惟全年累計微跌0.9%

▲ 香港去年12月零售銷貨價值按年升1.1% 惟全年累計微跌0.9%

政府統計處公布，2022年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，按年上升1.1%。扣除其間價格變動後，上月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌0.7%。

期內，中藥的銷貨價值上升16.2%，藥物及化妝品上升8.3%，汽車及汽車零件上升7.4%，鞋類、有關製品及其他衣物配件上升7.2%，而電器及其他未分類耐用消費品上升1.8%。

不過，百貨公司貨品的銷貨價值則跌5.3%，書報、文具及禮品跌3.4%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌3%，超級市場貨品跌0.3%。

上月網上銷售價值為40億元，按年升12.9%，佔比為12%。

總結2022全年，零售業總銷貨價值的臨時估計為3,499億元，按年下跌0.9%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌3.4%。去年零售業網上銷售價值的臨時估計為346億元，按年上升20.8%。

政府發言人表示，經濟活動從疫情中復常及預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。勞工市場情況改善將提供額外支持。

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編輯：袁諾曦