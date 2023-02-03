愛海頌下周五推22伙應市　價單單位減價逾一成吸客

長江實業旗下長沙灣愛海頌準備下周五展開新一輪銷售，推出22伙單位應市，其中價單單位均有減價，減幅達10%至16%。集團營業部首席經理郭子威表示，項目已入伙一段時間，見有不少全新盤準備出擊，集團決定於下周搶先銷售，並相對吸引價推盤，以快打慢。推出單位的新定價主要環繞市場氣氛，另考慮到減價促銷有助盡快為樓盤作結算，套現再作其他投資，亦有助推動市場氣氛。

對於樓市，郭子威認為復原需要一定時間，加上去年一手貨源有待消化，預計上半年樓市膠着，下半年就視乎經濟情況，整體樓市全年或有8%波幅，較之前預測的約10%為少。息口方面，直言本港H按按息已從高位大幅回落，相信能增加市民入市意欲。

長實高級營業經理梁焯鏗指出，長沙灣愛海頌尚剩22伙待售，今已上載新價單，推出10伙以價單形式銷售，另外12伙就以招標形式推出。10伙價單單位實用面積736至786平方呎，折實價1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價15,000至16,696元，折實平均價16,077元。當中折實售價及呎價最平為3座10樓B室，實用面積786平方呎，三房間隔，售價較對上一張價單折讓逾1成，實屬「市區樓新界價」。

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