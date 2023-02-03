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英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋

環球社會熱點 17:00 2023/02/03

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一名女演員被封為全英國最似哈里王子（Prince Harry）夫人梅根（Meghan Markle）的人，一場模仿梅根的演出時薪高達400英鎊（3,830港元）。但她因哈里梅根近期民望續跌被遷怒，不時有網民留言辱駡她。

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女演員Sarah Mhlanga來自英國柴郡，自18歲起加入演藝圈。她有一次在IKEA店内購物，有收銀員認同為她的長相肖似梅根，因此她於2017年8月開始扮演梅根演出。

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Sarah因獲媒體報導其模仿梅根後聲名大噪，自此接工作接到幾乎手軟，王室主題派對、商業推廣活動及電視節目等各類活動接踵而來。

模仿梅根一事對Sarah而言有點瘋狂，她的衣櫃自此堆滿了代表梅根時尚風格的服飾。她更坦言自己曾刻意研究梅根上鏡的表現，以準確呈現梅根的面部表情和小動作，更獲外界封為全英國最似梅根的人。

哈里梅根2018年於溫莎堡大婚，Sarah與母親也受邀出席婚禮見證梅根嫁入王室。

Sarah出席一次活動的時薪高達400英鎊，因為這份副業人工高且工作機會多，一度考慮放棄於表演藝術學校的正職。

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不過英國2020年時因疫情封城，Sarah無法一如既往，出席多場公開活動扮演梅根，收入收到影響。

再加上哈里梅根2021年接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問後，惹來劣評如潮。Sarah聲稱民眾對梅根感到憤怒，但因無法接觸梅根，就將自己當作出氣袋。

自從哈里梅根宣布卸任高級王室成員後，網民對Sarah的攻擊也變本加厲。Sarah指有網民批評她不應與梅根相似，因為梅根是全世界最討厭的女人，她繼續扮梅根就應遭受同等待遇。

Sarah稱人們對一個素未謀面的人敵意如此強，使她感到困惑，她也憂慮自己無法繼續從事模仿梅根的工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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