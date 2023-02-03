【周焯華夥伴】澳洲偵破中澳洗黑錢集團　周焯華前生意夥伴被捕

▲ 澳洲警方偵破中澳洗黑錢集團，其中一名疑犯被指是「洗米華」周焯華的前生意夥伴。

澳洲警方公布，本周瓦解一個中國和澳洲跨境運作的洗黑錢集團，該集團從澳洲非法轉移約100億澳元（約554億港元），同時在悉尼積累藍籌地產投資組合。澳洲警方是次行動拘捕9人，據當地傳媒報道，其中一名疑犯Steve Xin 被指是前澳門博彩中介人龍頭周焯華的生意夥伴，但澳洲警方未公開被捕人士名稱。

外號「洗米華」的周焯華上月在澳門被判處18年監禁，詳情可見【下一頁】

澳洲警方周四（2日）表示，該集團在全球範圍轉移非法資金，協助多個國際犯罪集團洗黑錢。拘捕過程之中，沒收逾1.5億澳元資產，包括加密貨幣、名表、手袋、珠寶及槍械，亦包括悉尼逾20個住宅物業，以及靠近未來第二機場的一塊價值4,700萬澳元的土地。

當局續指，該集團經營運作有如地下銀行，在世界各地都有分支機構。有外電指，集團透過影子銀行網絡調動數以十億計澳元資金，橫跨亞洲、加勒比海、瑞士、美洲及阿聯酋。

相關文章：

【澳洲新鈔】澳洲「去英國化」？ 新5元紙鈔將不印英王查理斯三世頭像

編輯：麥德銘