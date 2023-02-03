【APPLE】全新初代iPhone將拍賣　有望以5萬美元成交

蘋果公司於2007年推出第一代iPhone，據CNN報道，本周四起將拍賣一部全新初代iPhone，當年售價為599美元，開標價為 2,500 美元，現估計能以5萬美元成交。

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首款iPhone為3.5英寸屏幕和200萬像素鏡頭，提供4GB和8GB內存選項，能夠使用2G網絡和iTunes，但當時仍未有App Store。

報道提到，一名紋身師Karen Green收到這部8GB全新第一代iPhone作為禮物，她於2019年在電視節目中出鏡，當時節目中估計這款手機約值5,000美元。此後，另一部全新第一代iPhone在拍賣上以3.9萬美元成交。

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iPhone可謂改變了全球數十億人的溝通、支付、工作、拍照，甚至早上起床的方式。雖然智能手機扼殺了不同行業，諸如相機、MP3播放器和摺蓋式手機，但這個具有革命性的產品，卻也為其他行業帶來更多生機。

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