▲ 【大行報告│3690】高盛：美團線下消費復甦較預期強勁、無懼抖音競爭 調升目標價3%

高盛指，中國開關復速度較預期快，加上疫情高峰已過，農曆新年黃金周亦出現強勁復甦，特別是到店、本地服務、支持、旅遊等領域，雖然美團 （03690） 及抖音的本地服務競爭加劇，但相信美團仍是復常的主要受惠者，因今年行業增長強勁，可抵銷市佔率下降的影響。

高盛指，美團於農曆新年黃金周的到店日均消費規模較2019年增長66%，多人堂食套餐訂單量按年增長53%，較該行估計更高，而且是2019年首季的120%。同期抖音本地服務食品總交易額增長亦有112%。

高盛料美團今年GTV增長33%

該行預期，美團今年到店食品總交易額（GTV）增長33%，較去年的下跌8%大幅反彈，而美團及抖音的到店GTV市佔率分別為77%及23%。

高盛調升美團2023年及2024年經調整利潤預測，分別至156.5億元人民幣及334.06億元人民幣，反映線下消費復甦較預期強勁、GTV趨勢及外匯因素。

高盛並調高美團目標價3%至238元，維持「買入」，相信美團可維持外賣速遞的領導地位，並能在到店服務領域與抖音保持競爭力。

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編輯：陳韻妍