【電動車】小鵬汽車於歐洲多地推G9和P7車型　股價全日跌2%

▲ 【電動車】小鵬汽車於歐洲多地推G9和P7車型

小鵬汽車 （09868） 宣布，在丹麥、挪威、荷蘭推出 新款G9電動SUV和P7運動型房車 ，並 接受預訂，其P7將於6月開始交付，G9從9月開始交付。

小鵬汽車全日跌2.2%，報42.05元。

小鵬汽車發布聲明稱， 兩車將在今（3日）至5日於瑞典斯德哥爾摩eCar Expo 2023展出。而 新車型的交付將利用小鵬在主要市場開設的新交付和服務中心，挪威的 勒倫斯科格 （Lørenskog）中心將在 2月開業，而荷蘭的 Badhoevedorp、瑞典的 Stäket、 耶爾費拉市（ Järfälla） 和丹麥的 希勒勒（ Hillerød）中心均於今年第二季度開業。

另外，到今年底，小鵬汽車還將與歐洲主要國家的專門合作夥伴開設更多授權服務點。

同時，公司 通過與歐洲主要第三方充電運營商和移動服務提供商（Plugsurfing 和 Shell Recharge）的合作，小鵬汽車客戶可以訪問歐洲超過40萬個公共充電站。 小鵬新品將聯合本地合作夥伴，提供第三方家用充電器和安裝服務。

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