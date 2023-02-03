  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

墨西哥小學生玩「鎮靜劑挑戰」 15人疑服藥過量

環球社會熱點 16:30 2023/02/03

分享：

分享：

近年網路興起不少奇怪挑戰，吸引不少未成年人士參與。墨西哥一群小學生早前參與一項挑戰後，懷疑集體服用鎮靜劑過量。據報，最終導致至少多人被送院救治。有指當地近期已有4間學校發生同類事件。

第一代iPhone拍賣料成交價39萬 當年賣幾錢？ 【下一頁】

事發地為瓜納華托市（Guanajuato）的一間小學，學生被指參與一項名為「鎮靜劑挑戰」（tranquilizer challenge）的網路挑戰。據悉，挑戰者被要求服用鎮靜劑，最後保持清醒者獲勝。

年齡屆乎10至12歲的小5至小6學生被指參與挑戰，多達最少15人因服藥過量需要接受治療。市長納瓦羅（Alejandro Navarro）指學生在校內接受治療，惟有當地媒體報稱，事件導致多人被送院治理。

納瓦羅事後亦向家長發出建議，要求限制小朋友使用社交網絡。他指兒童根本不應該有社交平台帳戶。媒體亦表示，暫時未知參加者的藥物來源。

曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供 【下一頁】

美國紐約郵報指出，墨西哥已發生4宗學生參與鎮靜劑挑戰事故。兩周前首都墨西哥城一間中學因為此挑戰，發生8名學生過量服用用於治療的「利福全」（Klonopin）後身體不適。

墨西哥衛生部事後發出警告，提醒小朋友及青少年不要參與鎮靜劑挑戰，可能釀成生命危險。衛生部亦要求公眾，舉報任何非法出售鎮靜劑的藥店。惟警告發出後不久，便再次發生瓜納華托市的事故。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
今日
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
2023/02/02
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）
2023/02/02
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）

你可能感興趣

【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
今日 08:05
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
17:10 2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
16:05 2023/02/02
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
網絡熱話 社交平台 小學 墨西哥 墨西哥城

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間17:00）

下一篇文章

華裔少女控美國養父母虐待 綁狗鏈囚地牢逃跑多次失敗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間17:00）
澳洲外長呼籲正視殖民歷史 英國反擊：歷史無法抹去
澳洲外長呼籲正視殖民歷史 英國反擊：歷史無法抹去
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款