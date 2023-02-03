墨西哥小學生玩「鎮靜劑挑戰」 15人疑服藥過量

近年網路興起不少奇怪挑戰，吸引不少未成年人士參與。墨西哥一群小學生早前參與一項挑戰後，懷疑集體服用鎮靜劑過量。據報，最終導致至少多人被送院救治。有指當地近期已有4間學校發生同類事件。

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事發地為瓜納華托市（Guanajuato）的一間小學，學生被指參與一項名為「鎮靜劑挑戰」（tranquilizer challenge）的網路挑戰。據悉，挑戰者被要求服用鎮靜劑，最後保持清醒者獲勝。

年齡屆乎10至12歲的小5至小6學生被指參與挑戰，多達最少15人因服藥過量需要接受治療。市長納瓦羅（Alejandro Navarro）指學生在校內接受治療，惟有當地媒體報稱，事件導致多人被送院治理。

納瓦羅事後亦向家長發出建議，要求限制小朋友使用社交網絡。他指兒童根本不應該有社交平台帳戶。媒體亦表示，暫時未知參加者的藥物來源。

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美國紐約郵報指出，墨西哥已發生4宗學生參與鎮靜劑挑戰事故。兩周前首都墨西哥城一間中學因為此挑戰，發生8名學生過量服用用於治療的「利福全」（Klonopin）後身體不適。

墨西哥衛生部事後發出警告，提醒小朋友及青少年不要參與鎮靜劑挑戰，可能釀成生命危險。衛生部亦要求公眾，舉報任何非法出售鎮靜劑的藥店。惟警告發出後不久，便再次發生瓜納華托市的事故。

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責任編輯：吳漢培