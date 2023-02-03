【大行報告｜友邦1299】野村上調友邦目標價15%至98.5元　料今年新業務價值增幅2成

野村發表報告，上調友邦保險 （01299） 目標價15.2%至98.5元，維持買入評級。該行將友邦今年新業務價值增長預測由17%上調至20%、將明年新業務價值增長預測由16%上調至20%，以反映內地經濟重開因素，包括香港及內地即將全面通關。惟該行認為，自去年12月初以來，內地新冠案例增加帶來干擾，將去年新業務價值增長預測，由原先的-6%，下調至-7%，意味去年第4季新業務價值增長為4%（以固定滙率則為8%）。

該行將友邦保險今明兩年香港業務的新業務價值預測，由原先的增長18%，上調至增長25%，以反映該行預計香港與內地邊境在關閉3年後即將全面開放，來自香港的內地遊客業務將大幅增加。預計香港今年應佔公司整體新業務價值24%，仍較2019年大流行前的37%水平為低。

料今年友邦內地新業務價值增幅達3成

該行同時把友邦內地業務的新業務價值預測，由原先今年的增長26%、明年的增長22%，分別上調到增長32%、增長29%，認為中國經濟重啟後，友邦在代理銷售隊伍可能會穩定增長，且在內地地理覆蓋面進一步擴大的基礎下，每年會有1至2個新的省級分支機構。此外，由於去年12月疫情下出現封控干擾，估計去年友邦保險在內地的新業務價值下跌17%。對於中國以外業務地區，該行維持友邦今明兩年新業務價值增長預測不變。

該行估計友邦保險在去年、今年、明年的內涵價值（EV）分別為750億美元、790億美元、840億美元，該3年的內涵價值營運回報分別為11.2%、12.1%、13%。

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編輯：胡學能