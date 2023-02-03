【大行報告｜友邦】野村上調友邦目標價15%至98.5元　料今年新業務價值增2成

▲ 【大行報告｜友邦1299】野村上調友邦目標價15%至98.5元 料今年新業務價值增幅2成

野村上調友邦保險 （01299） 目標價15.2%至98.5元，維持買入評級。野村指出，內地加快向外通關、全面重啟經濟，可令友邦今明兩年業務明顯復甦，因而上調友邦今年新業務價值增長預測，由原先預測增長17%上調20%，明年預測增長由16%擴至20%。

野村補充，內地新冠案例去年底大增，對經濟活動有明顯阻礙，因而下調2022年新業務價值預測，由原先預測按年下跌6%，下調至按年跌7%，意味去年第4季新業務價值增長為4%（以固定滙率則為8%）。

在香港業務上，野村看好友邦香港今年新業務價值增長可達25%，明顯高於原先估計的18%，反映預期內地客南下簽單活動大幅增加。即使預計香港業務反彈，該行最新估算中，友邦香港新業務價值只佔集團24%，依然較2019年時37%水平為低。

料今年友邦內地新業務價值增幅達3成

該行同時把友邦內地業務的新業務價值預測，由原先今年的增長26%、明年的增長22%，分別上調到增長32%、增長29%，認為中國經濟重啟後，友邦在代理銷售隊伍可能會穩定增長，且在內地地理覆蓋面進一步擴大的基礎下，每年會有1至2個新的省級分支機構。此外，由於去年12月疫情下出現封控干擾，估計去年友邦保險在內地的新業務價值下跌17%。對於中國以外業務地區，該行維持友邦今明兩年新業務價值增長預測不變。

該行估計友邦保險在去年、今年、明年的內涵價值（EV）分別為750億美元、790億美元、840億美元，該3年的內涵價值營運回報分別為11.2%、12.1%、13%。

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編輯：胡學能