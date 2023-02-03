  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全方位提高知名度 公關公司疫後生意增50%

商業 16:10 2023/02/03

分享：

分享：

餐飲業在疫情期間苦不堪言，其實背後的產業鏈也不好過，如不動動腦筋，一樣傷亡慘重。本來主打餐飲業公關及營銷的Hungry Limited，初起步便面對疫情帶來的重擊，創辦人冼嘉頌（Jonathan）不得不重新思考業務要如何持續發展，最後他透過全方位提高公司知名度及改變經營策略，疫情前後生意額增加了50%，安然度過一波又一波的驚濤駭浪。

【廠商會團拜】經濟前景審慎樂觀　預計GDP增長率調高至4%

專心才會專業

「KOL的世界很分散，美容、飲食、科技、旅遊、親子等範疇，如果不專心致志，就會不夠專業。」本着「人人都要食飯」的理念，Jonathan於2018年開設了Hungry Limited，專門做餐飲業的公關及營銷工作，豈料開業半年便迎來社會運動，剛開始的工作都停滯不前。

Jonathan沒有因此而閒下來，他積極為新公司作好準備，除了做好給客戶的服務計劃，建立好各司其職的工作團隊，本身為KOL的他還全方位拓展人脈，提高公司知名度。首先他選擇參加飲食業的商會，如餐飲聯、稻苗等等建立網絡，但如何在芸芸眾生中發光發亮？答案是不問回報，幫助別人！

參加比賽打響名堂

「真心去幫助別人很重要，虛情假意太容易辨認，不如不做。」所以當別人詢問他的專業意見，他都樂意分享，除商會之外，也會到獅子會、扶輪會等幫忙，如參加工作坊、一起做曲奇等，「熟絡了之後大家自然會詢問你的職業，有機會就介紹生意給你。」現時他仍會為非牟利機構提供一些不收費項目，「例如幫手聯絡記者，反正不會佔用很多時間，做了又不會蝕錢」。

此外，Jonathan還會參加不同的比賽，提升公司認受性，例如是「Ad x Pub 香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」，當時Hungry Limited被配對為一本烹飪書做宣傳，拿了「我最喜愛廣告大獎」後，馬上接到叁拾士多的大型項目，為他們拍攝微電影及籌備首映禮等；之後奪得JCI的「創意創業大賞」，亦讓他成功加盟只有得獎者才可以進入的「創意創業會」，進一步拓展商機。

疫情期間轉戰包裝食品

疫情期間，Jonathan「只做餐飲」的如意算盤打不響，「尤其是2020年中至尾，fine dining死得很徹底」，所以他的經營目標，由最初的餐廳轉移到包裝食品及凍肉批發方面，其中「樂婷媽媽」的雞煲令他的事業更上一層樓。

樂婷是單親媽媽，本來在石門自設工場，每天與工友們不停醃、不停炒雞煲，然後包裝後在網上發售，Jonathan為品牌重新包裝，一個華麗轉身，在2021年的香港美食博覽平地一聲雷，獲得不同媒體共60個報道，一夜之間，不單雞煲爆紅，Hungry Limited也變得炙手可熱，「此舉令行內十分哄動，我們的知名度亦立時爆升。」同年，他們的生意額相比開業初期飇升了300%至400%，十分驚人。

說到現時市況，Jonathan坦言剛放寛時很多香港人去了旅行，令本地餐飲業一池死水，但現在「要飛都飛完」，業界已慢慢復甦，他的項目也正在增加，「其實無論餐飲市道好或差，餐飲業都需要宣傳，只是單價不同」，原來說到尾都是那一句：人人都要食飯！

任飲任食將繼續吃香

近年市民荷包大縮水，很多人都選擇不買衫褲鞋襪，但卻仍然很樂意出街食飯，「尤其是現在放寛了限制，很多人都會出來聯誼歡聚。」Jonathan說。

在未來半年，他預計任飲任食和雞煲仍然會大行其道，「現時每餐飯人均使用$200至$300左右，我預算半年後會調升至$500至$600，中價市場會吃香，高品質的外賣店亦會彈起，但fine dining則不會有很大進步空間。」

【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平
2022/10/25
【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平
【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓
2022/09/26
【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓
【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力
2022/09/07
【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力

你可能感興趣

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
16:38 2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平
16:22 2022/10/25
【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平
【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓
11:43 2022/09/26
【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓
KOL 市場拓展 疫情 美食 創業 商會

上一篇文章

【手機市場】高通因市場需求低迷　去年第4季手機芯片業務跌18%　

下一篇文章

【酒店銷情】酒店入住率未見提升　各出奇謀吸金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫後經濟】需求下跌　FedEx裁員10%
【疫後經濟】需求下跌　FedEx裁員10%
【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀
【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀
【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？
【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？
【廠商會團拜】經濟前景審慎樂觀　預計GDP增長率調高至4%
【廠商會團拜】經濟前景審慎樂觀　預計GDP增長率調高至4%
【健康消費】明治大豆蛋白粉　進軍中國市場
【健康消費】明治大豆蛋白粉　進軍中國市場
【酒店銷情】酒店入住率未見提升　各出奇謀吸金
【酒店銷情】酒店入住率未見提升　各出奇謀吸金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款