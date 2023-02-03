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【逆市奇葩】全方位提高知名度 公關公司疫後生意增50%

商業 16:10 2023/02/03

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餐飲業在疫情期間苦不堪言，其實背後的產業鏈也不好過，如不動動腦筋，一樣傷亡慘重。本來主打餐飲業公關及營銷的Hungry Limited，初起步便面對疫情帶來的重擊，創辦人冼嘉頌（Jonathan）不得不重新思考業務要如何持續發展，最後他透過全方位提高公司知名度及改變經營策略，疫情前後生意額增加了50%，安然度過一波又一波的驚濤駭浪。

【廠商會團拜】經濟前景審慎樂觀　預計GDP增長率調高至4%

專心才會專業

「KOL的世界很分散，美容、飲食、科技、旅遊、親子等範疇，如果不專心致志，就會不夠專業。」本着「人人都要食飯」的理念，Jonathan於2018年開設了Hungry Limited，專門做餐飲業的公關及營銷工作，豈料開業半年便迎來社會運動，剛開始的工作都停滯不前。

Jonathan沒有因此而閒下來，他積極為新公司作好準備，除了做好給客戶的服務計劃，建立好各司其職的工作團隊，本身為KOL的他還全方位拓展人脈，提高公司知名度。首先他選擇參加飲食業的商會，如餐飲聯、稻苗等等建立網絡，但如何在芸芸眾生中發光發亮？答案是不問回報，幫助別人！

參加比賽打響名堂

「真心去幫助別人很重要，虛情假意太容易辨認，不如不做。」所以當別人詢問他的專業意見，他都樂意分享，除商會之外，也會到獅子會、扶輪會等幫忙，如參加工作坊、一起做曲奇等，「熟絡了之後大家自然會詢問你的職業，有機會就介紹生意給你。」現時他仍會為非牟利機構提供一些不收費項目，「例如幫手聯絡記者，反正不會佔用很多時間，做了又不會蝕錢」。

此外，Jonathan還會參加不同的比賽，提升公司認受性，例如是「Ad x Pub 香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」，當時Hungry Limited被配對為一本烹飪書做宣傳，拿了「我最喜愛廣告大獎」後，馬上接到叁拾士多的大型項目，為他們拍攝微電影及籌備首映禮等；之後奪得JCI的「創意創業大賞」，亦讓他成功加盟只有得獎者才可以進入的「創意創業會」，進一步拓展商機。

疫情期間轉戰包裝食品

疫情期間，Jonathan「只做餐飲」的如意算盤打不響，「尤其是2020年中至尾，fine dining死得很徹底」，所以他的經營目標，由最初的餐廳轉移到包裝食品及凍肉批發方面，其中「樂婷媽媽」的雞煲令他的事業更上一層樓。

樂婷是單親媽媽，本來在石門自設工場，每天與工友們不停醃、不停炒雞煲，然後包裝後在網上發售，Jonathan為品牌重新包裝，一個華麗轉身，在2021年的香港美食博覽平地一聲雷，獲得不同媒體共60個報道，一夜之間，不單雞煲爆紅，Hungry Limited也變得炙手可熱，「此舉令行內十分哄動，我們的知名度亦立時爆升。」同年，他們的生意額相比開業初期飇升了300%至400%，十分驚人。

說到現時市況，Jonathan坦言剛放寛時很多香港人去了旅行，令本地餐飲業一池死水，但現在「要飛都飛完」，業界已慢慢復甦，他的項目也正在增加，「其實無論餐飲市道好或差，餐飲業都需要宣傳，只是單價不同」，原來說到尾都是那一句：人人都要食飯！

任飲任食將繼續吃香

近年市民荷包大縮水，很多人都選擇不買衫褲鞋襪，但卻仍然很樂意出街食飯，「尤其是現在放寛了限制，很多人都會出來聯誼歡聚。」Jonathan說。

在未來半年，他預計任飲任食和雞煲仍然會大行其道，「現時每餐飯人均使用$200至$300左右，我預算半年後會調升至$500至$600，中價市場會吃香，高品質的外賣店亦會彈起，但fine dining則不會有很大進步空間。」

【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀

本報記者：歐陽佩

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