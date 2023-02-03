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【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人

科技 16:00 2023/02/03

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人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT近期爆紅，有傳Google不得不加快推出搜索引擎中的AI功能，並於美國東部時間2月8日上午8點30分，舉行一場活動與搜索和AI有關的活動，以應對ChatGPT這強大的競爭對手。

【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金

綜合外媒報道，Google將於相關的AI大會中，介紹該企如何「利用人工智能的力量，重新構想人們搜索和與訊息互動的方式。」加上，Google長期以來一直標榜自己是人工智能領域的先驅，面對去年年底由OpenAI推出的ChatGPT所有帶來的壓力，預料Google將會在大會中，重新強調該企在相關領域的領導地位。

另據外媒《CNBC》報道，Google行政總裁Sundar Pichai於公司第四季度的財報電話會議上，表明「AI是我們正在開發的最重要科技。人們很快就能以創新的方式，搭配搜索引擎跟我們最新、最強大的語言模型直接互動。」旗下AI對話模型「LaMDA」將在「未來幾周至幾月內」發布，以取得更多反饋。

【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統

【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本

責任編輯：殷凱怡

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