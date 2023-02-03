▲ 【TSLA】墨西哥外長：Tesla快將宣布當地設廠

墨西哥外長Marcelo Ebrard表示，Tesla（美：TSLA）預期很快將宣布在墨西哥的投資，可是，暫未能透露更多消息，包括具體落實日期，並指該投資宜待Tesla親自公布。

Ebrard表示，墨西哥政府一直致力邀請Tesla於當地擴大基礎設施和再生能源供應，以爭取企業轉移陣地赴該國設廠。他指，一直與Tesla合作，幫助該公司在墨西哥找到一個建廠的地點，並指已經考察過幾個地點。

然而，Tesla未有回應消息。

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編輯：姚卓然