  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】墨西哥外長：Tesla快將宣布當地設廠

股市 15:06 2023/02/03

分享：

分享：

【TSLA】墨西哥外長：Tesla快將宣布當地設廠

墨西哥外長Marcelo Ebrard表示，Tesla（美：TSLA）預期很快將宣布在墨西哥的投資，可是，暫未能透露更多消息，包括具體落實日期，並指該投資宜待Tesla親自公布。

Ebrard表示，墨西哥政府一直致力邀請Tesla於當地擴大基礎設施和再生能源供應，以爭取企業轉移陣地赴該國設廠。他指，一直與Tesla合作，幫助該公司在墨西哥找到一個建廠的地點，並指已經考察過幾個地點。

然而，Tesla未有回應消息。

更多美股新聞

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？  玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

相關文章：

【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣　「只要還沒有交車的車主，均適用於新價格」

【TSLA】Tesla據報擬提高上海工廠產量至每周2萬輛　以滿足減價後需求大增

【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛

編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 科技產品 外交 Tesla 墨西哥
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【投行裁員】德銀CEO拒承諾不裁員　擬未來數年削減20億歐元支出

下一篇文章

【電動車】禾賽科技據報擬赴美上市集資達13億元　小米、百度及美團等有份投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】1月非農數據公布前　道指期貨微升9點、納指期貨跌1.5%（不斷更新）
【美股期貨】1月非農數據公布前　道指期貨微升9點、納指期貨跌1.5%（不斷更新）
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【港股市況】滙豐跌3%、騰訊逆市升近1%　通關概念股升、莎莎升3%　恒指尾市跌逾200點20天綫爭持（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌3%、騰訊逆市升近1%　通關概念股升、莎莎升3%　恒指尾市跌逾200點20天綫爭持（不斷更新）
【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）不變　中銀渣打東亞跟隨　一文看清各行最新P
【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）不變　中銀渣打東亞跟隨　一文看清各行最新P
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【中港通關】李家超：2.6起香港內地全面通關　羅湖、落馬洲/皇崗等口岸開放　非香港居民來港免打針要求（不斷更新）
【中港通關】李家超：2.6起香港內地全面通關　羅湖、落馬洲/皇崗等口岸開放　非香港居民來港免打針要求（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款