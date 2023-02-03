華裔少女控美國養父母虐待 綁狗鏈囚地牢逃跑多次失敗

美國新罕布什爾州日前審理一宗虐兒案件，一名中國出生的華裔少女指控養父母多年來虐待她。少女指養父母用狗鏈綁住她，將她囚禁在環境惡劣的地牢多年。雖然少女曾多次逃跑，卻因被警方多次送回家而失敗告終。

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19歲少女Olivia Atkocaitis起訴多人，包括養父母Thomas和Denise、新罕布什爾州兒童保護系統、該州學區、新波士頓（New Boston）警方和馬薩諸塞州一家收養機構，指被控機構因其是少數族裔兒童忽視其情況。

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Thomas和Denise本身育有三名親生子女，住在一間4,300呎、有4間房的住宅。

Olivia在2004年時只有14個月大，獲Thomas和Denise夫妻二人收養。她指養父母僅在家中地下室為她建造一間8呎乘8呎的小房間，形容這間房有如地牢。

據悉，Olivia的房内只有一扇窗，但也遭到鐵絲擋著。Olivia的兄弟姐妹也提到，Olivia日常便溺只能用一個桶當作馬桶，導致屋内有異味。

她其後從地牢獲釋後，年紀小小就被要求做多項家務，包括照顧農場内的動物及為養母按摩。

訴訟文件提到，Olivia年幼曾多次試圖逃跑，但當地警察總會斥責她離家出走，然後將她送回家中。

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Olivia多年來只上過一次學，而兄弟姐妹則在公立學校讀書。直至其中一名兄弟姐妹2011年，向校内輔導員報告，指Olivia捱餓、遭家長鞭打及推下樓梯，才揭發這宗虐兒案。

校方雖有報警和通報政府部門，但警方僅拍下Olivia居住的地牢情況，而政府部門就只安排舉報虐待行為的兄弟姐妹搬離寓所。

Olivia因此承受更多年虐待，直至2018年才成功逃離家中。

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責任編輯：鄭錦玲