【兩地通關】下周一起中港全面通關　通關免預約免檢測兼不設限額

港府今日宣布，下周一（2月6日）起與內地全面通關，開放所有出入境口岸，不設人數限額，無須預約，並取消出入境前核酸檢測的要求。

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現時由澳門來港者，無須在來港前進行快測，海外抵港的非香港居民亦無疫苗接種要求。然而，由於中港全面通關會帶來大量人流，當局稱，為確保風險可控，仍會維持從海外或台灣抵港人士來港前的快測要求，待觀察後再檢視。

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另外，在新安排下，羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸、落馬洲/皇崗口岸重開，沙頭角口岸貨運服務也會恢復。

政務司司長陳國基在記者會上表示，經全面檢視第一階段通關的運作，並考慮到疫情風險管控等情況，當局認為香港現已具備全面通關條件。他表示，離境當日或之前7天內曾逗留海外地區或台灣者，如要經香港進入內地，仍要符合出發前48小時內核酸檢測陰性證明的要求。三歲及以下幼童可獲豁免。

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