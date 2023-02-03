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【電動車】禾賽科技據報擬赴美上市集資達13億元　小米、百度及美團等有份投資

股市 14:39 2023/02/03

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【電動車】禾賽科技據報擬赴美上市集資達13億元　小米、百度及美團等有份投資

據《彭博》引述知情人士透露，小米 （01810） 、百度 （09888） 及美團 （03690） 等有份投資的中國自動駕駛汽車激光雷達（LiDAR）製造商禾賽科技（HESAI）計劃於美國招股上市，集資最多1.71億美元（約13.4億港元）。

知情人士指，這初創公司計劃以每股17至19美元的價格發行900萬股美國存託股票（ADS）。並力爭最早在本周宣布價格範圍。若果超額配售權得到完全行使，禾賽可能最多發行1035萬股ADS，融資可能至高達1.97億美元（約15.46億港元）。高盛、摩根士丹利、瑞信和華泰證券安排此次發行。

禾賽科技成立2014年，是主營全球自動駕駛及高級輔助駕駛（ADAS）激光雷達的企業，公司具備強大的車規級規模化生產能力，年產能百萬台的「麥克斯韋」超級智造中心將於2023年全面投產。至今，公司累計獲得包括小米、美團、博世、百度、光速、高瓴、CPE、啟明等機構超過5億美元的融資。

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編輯：姚卓然

 

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