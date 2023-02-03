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【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣、南韓　香港官網未出手（第二版）

股市 15:22 2023/02/03

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【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣　「只要還沒有交車的車主，均適用於新價格」

Tesla（美：TSLA）在全球多個市場減價，最新擴大至台灣和南韓，不過據Tesla香港網站，此輪全球減價的車型Model 3、Model Y價格均未有變動。據Tesla在台灣官網公布最新價格，兩款車型不同形號減價3%至8%。

台灣Tesla表示，只要還沒有交車的車主，均適用於新價格。

南韓方面，Tesla繼1月下調部分形號價格後，今日再更新Model 3、Model Y售價，較上輪再便宜5%至13%。

Tesla減價促銷策略見效【下一頁】

根據Tesla 台灣官網顯示，Model Y目前Long Range版售價調降至211.99萬元新台幣，減價18萬元或7.8%，Performance版最新價格237.99萬元新台灣，減價22萬元或8.4%。

Model 3系列包括RWD版最新價格為169.49萬元，減3.4%；Long Range版最新價格208.49萬元新台幣，減6.7%；Performance版最新價格226.89萬元，減8.1%。

根據最新官網資料，以下為香港、台灣、南韓同款車型的售價，減價後香港網站稅前售價依然較低：

  官網售價（未計當地稅項） 折合港元價
長續航Model Y    
香港 436,300港元 436,300港元
南韓 77,890,000韓圜 497,298港元
台灣 2,119,900新台幣 560,092港元
後輪驅動Model 3    
香港 341,200港元 341,200港元
南韓     59,990,000韓圜 383,013港元
台灣 1,694,900新台幣 447,804港元

相關文章：【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）

相關文章：【TSLA】Tesla據報擬提高上海工廠產量至每周2萬輛　以滿足減價後需求大增

（第二版加入南韓減價）

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 台灣
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