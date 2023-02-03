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【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣 「只要還沒有交車的車主，均適用於新價格」
股市 14:29 2023/02/03
Tesla（美：TSLA）減價停不了，Tesla在多個市場宣布減價後，台灣市場也跟進減價。Tesla在台灣官網公布最新價格，其中Model Y Performance版降至237.99萬元新台幣，減幅約8.5%。台灣Tesla表示，只要還沒有交車的車主，均適用於新價格。
Tesla減價促銷策略見效【下一頁】
根據Tesla官網顯示，Model Y目前Long Range版售價調降至211.99萬元新台幣，減價18萬元，Performance版最新價格237.99萬元新台灣，減價22萬元。
Model 3系列包括RWD版最新價格為169.49萬元，減3.4%；Long Range版最新價格208.49萬元新台幣，減6.7%；Performance版最新價格226.89萬元，減8.1%。
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編輯：陳韻妍
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