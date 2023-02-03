辛偉誠稱想幫護士大幅加薪 但強調非現在

英國護士因薪酬待遇分歧，於去年底發起過百年來首次罷工，下周亦繼續工業行動。首相辛偉誠（Rishi Sunak）受訪時表示，十分希望幫護士大幅加人工，但強調現時並非合適時候。

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辛偉誠周四（2日）接受名咀摩根（Piers Morgan）訪問時表示，十分希望幫英國護士大幅上調薪資，惟強調現階段資金需要優先投放在其他醫療服務領域。他指護士在新冠疫情期間表現出色，理應跳出公共服務薪酬限制。

但辛偉誠亦重申，現時護士的薪酬調整應維持在合理水平，幫助英國抗擊通脹，並警告過高加薪幅度會使全體英國民眾生活更加困苦。上任首相剛滿百日的辛偉誠亦同意，探討護士泊車費用問題，但表明不會免費。

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辛偉誠稱自己出身國民保健服務（NHS）家庭，護士加薪問題實在使他內心十分煎熬。他表明NHS現時獲得史上最多資金，但不能只集中在護士薪酬增長，英國需要更多醫生﹑護士及探測癌症的儀器。

“I would love to give the nurses a massive pay rise. Who wouldn’t? So, why is that tough? It’s about choices.”



Rishi Sunak on the ongoing strikes across the country.@piersmorgan | @rishisunak | #PMandthePM pic.twitter.com/PNCOJjxiW8 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 2, 2023

辛偉誠亦真心相信自己有力帶領英國走出現時困境，希望透過控制通脹﹑改善經濟環境﹑降低NHS等候名單及停止難民偷涵完成目標。他指處理非法移民問題最棘手，但確保會盡快處理難民個案，包括把他們移送至盧旺達。

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責任編輯：吳漢培