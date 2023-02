辛偉誠稱想幫護士大幅加薪 但強調非現在

英國護士因薪酬待遇分歧,於去年底發起過百年來首次罷工,下周亦繼續工業行動。首相辛偉誠(Rishi Sunak)受訪時表示,十分希望幫護士大幅加人工,但強調現時並非合適時候。

辛偉誠周四(2日)接受名咀摩根(Piers Morgan)訪問時表示,十分希望幫英國護士大幅上調薪資,惟強調現階段資金需要優先投放在其他醫療服務領域。他指護士在新冠疫情期間表現出色,理應跳出公共服務薪酬限制。

但辛偉誠亦重申,現時護士的薪酬調整應維持在合理水平,幫助英國抗擊通脹,並警告過高加薪幅度會使全體英國民眾生活更加困苦。上任首相剛滿百日的辛偉誠亦同意,探討護士泊車費用問題,但表明不會免費。

辛偉誠稱自己出身國民保健服務(NHS)家庭,護士加薪問題實在使他內心十分煎熬。他表明NHS現時獲得史上最多資金,但不能只集中在護士薪酬增長,英國需要更多醫生﹑護士及探測癌症的儀器。

“I would love to give the nurses a massive pay rise. Who wouldn’t? So, why is that tough? It’s about choices.”



Rishi Sunak on the ongoing strikes across the country.@piersmorgan | @rishisunak | #PMandthePM pic.twitter.com/PNCOJjxiW8