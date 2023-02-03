【大行報告｜HSBC】中金上調滙豐目標價23%至69.66元　料去年第4季經調整稅前利潤按年增75%

中金發表報告，預計HSBC滙豐 （00005） 去年第4季經調整稅前利潤按年增長75.4%，該季歸母淨利潤按年增長115%；預計公司去年經調整稅前利潤按年增長10.1％，去年歸母淨利潤按年增長11.4%。該行的預測高於市場預期，主要來自近期滙率變動以及公司核心市場的經濟預期好轉對報表產生積極影響，目標價上調約23%至69.66元，評級「中性」。

中金表示，去年第4季美元滙率顯著走弱，帶動滙豐報表改善。由於歐洲宏觀經濟預期轉

好和美國加息節奏放緩，英鎊與歐元兌美元在去年第4季的平均滙率按季分別升8.3%和9.2%，扭轉之前數季的跌勢。由於公司英鎊與歐元敞口較大，美元滙率走弱有望帶動滙

豐營收與經營費用上升，最終對淨利潤存在正面影響。同時，美元滙率走弱有利於公司股東權益和資本充足率的提升。

預計2022淨利息收入按年增22%

報告亦指出，淨利息收入仍是驅動營收增長的關鍵。1個月HIBOR與1個月美元LIBOR去年第4季均值按季提升203基點和143基點，預計公司去年第4季息差按季提升14基點至1.71%，帶動淨利息收入分別按年按季分別增長38%和9.4%至94億美元。全年而言，該行預計2022年與2023年淨利息收入按年增長22.3%和17%。

報告續指，由於滙率與宏觀經濟改善，上調2022年至2024年的盈利預測3%、4.2%、5.9%至141億美元、210億美元及215億美元。預計在明年公司ROE有望達到12.3%，為2008年金融危機後最高，主要得益於高利率和近年公司戰略轉型，同時該行預計公司明年股息率亦處於歷史高位，建議關注滙豐。

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編輯：胡學能