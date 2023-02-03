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澳洲外長呼籲正視殖民歷史 英國反擊：歷史無法抹去

環球政治 13:30 2023/02/03

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澳洲外長黃英賢（Penny Wong）本周於英國演講，談及英國殖民時期的家族史，呼籲英國正視殖民史。不過英國外相祁湛明（James Cleverly）反擊指歷史無法抹去，又指内閣有多名亞裔與非裔官員。

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黃英賢於倫敦國王學院（King's College London）演講，提及其父為客家人和廣東人的後裔，指上述族群當中，有很多人當年曾為英國北婆羅洲公司的錫礦、種植園工作。

她表示大量人曾為英國殖民者擔任家庭傭工，就連其祖母也試過。她形容這類故事有時會讓人感到不舒服，但了解過去有助更好分享現在和未來。

黃英賢又呼籲英國承認過去殖民史，才能真正尋求關係現代化，尤其是與印太國家的關係。

英倫銀行料 英國經濟衰退較預期更淺更短 【下一頁】

黃英賢與祁湛明周四（2日）於英國南部朴茨茅斯（Portsmouth）舉行部長級會議。祁湛明指兩人會上討論了，英國與目前隸屬英聯邦的前殖民地國家的關係性質，但指上述並非主要對話内容。

當被追問對黃英賢言論的看法時，祁湛明強調自己有前殖民地血統，反問對方是否在問英國的非裔外相。

祁湛明又指，英國目前有一位亞裔首相、一位亞裔內政大臣和一位非裔外相，英國有責任表明正尋求不同但平等的伙伴關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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