【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok

▲ 有美國議員發信敦促Google和蘋果，將TikTok從其應用程式商店中下架。

影片社交應用程式TikTok一直被傳受中國政府操控，中國政府除了操縱TikTok上內容外，更可以隨意訪問TikTok用戶數據。盡管TikTok官方多次否認相關的用戶數據處理爭議，但近日仍有美國議員發信敦促Google和蘋果，將TikTok從其應用程式商店中下架。

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民主黨參議員Michael Bennet周四（2日）去信Google母公司Alphabet行政總裁（CEO）Sundar Pichai和蘋果CEO Tim Cook，並寫道「任何受CCP（中國共產黨）支配的公司，都不應該有能力積累如此廣泛的美國人民數據，或為我們近三分之一的人口策劃內容。」鑑於這些涉及國家安全風險，故敦促兩家公司立即將TikTok下架。

事實上，隨著政界對TikTok的批評愈來愈多，美國政府已加強對TikTok的限制，包括禁止在聯邦政府的設備上使用及下載TikTok，以免中國政府可能利用它來收集美國人的數據或促進中國的利益。

在Bennet去信前，共和黨已對TikTok有可能造成的國家安全問題提出指控。而美國眾議院外交委員會亦證實，計畫在月內就一項旨在禁止於美國使用TikTok的法案進行投票。

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責任編輯：殷凱怡

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