▲ 【鱷王看法】橋水達里奧：現金較股債更具吸引力 押注美聯儲年內不寬鬆最「穩陣」

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人、「鱷王」達里奧（Ray Dalio）接受外電訪問時一改以往論調，不再認為「現金是垃圾」，稱在過去一年，現金對比股票及債券「非常有吸引力」。

達里奧表示，雖然債券可能為投資者提供更高的收益率，但美國、歐洲和日本政府債務膨脹以及實質利率為負，使得債券的吸引力降低。

去年10月始轉口風

達里奧在去年5月仍表示現金是「垃圾」，但隨著2022年市場回落，股票吸引力下跌，達里奧在去年10月開始轉口風，視現金為「中性」。

美聯儲主席鮑威爾日前稱，經濟已開始通膨減緩（disinflation），市場料美國加息周期或近尾聲，推動股債走高。對此，達里歐則認為：「投資者不會看到聯儲局（今年）轉向寬鬆，我認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。」

抨擊比特幣不能有效儲存價值

達里奧亦在訪問期間抨擊比特幣，認為比特幣與任何事物都沒有連繋，並譴責比特幣是一種安全的價值儲存手段的觀點，「它不會成為有效的貨幣，它不是有效的財富儲存手段，它不是有效的交換媒介。」

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編輯：李哲毅