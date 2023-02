阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功

截至2月1日為止,由占士金馬倫(James Cameron)執導的《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)全球票房收入已達21.2億美元(約165.3億港元),力壓《STAR WARS:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)》榮登全球最高電影票房第4位,除了證明導演的洞悉觀眾口味的眼光之餘,更反映觀眾認同以電影帶出保護環境的這個嚴肅課題,而一切源於他一直喜愛的深邃美麗海洋世界。

▲ 筆者倒覺得電影《阿凡達:水之道》其中一幕(左),與Deepsea Challenge的宣傳照(右),有着互相呼應的聯繫。(圖片:《 阿凡達:水之道》劇照、品牌提供)

據知因票房叫好,《阿凡達》(系列原打算有5部曲)第三集有望開拍。而查實早於2012年3月26日,占士金馬倫就早已為續集《阿凡達:水之道的》作「落海」考察作資料搜集,更與超友好品牌Rolex合作,戴上一枚實驗型腕錶,齊齊深潛到達10,908 米深的馬里亞納海溝(Mariana Trench)。這個海溝有多深,即係26.7幢ifc(中環國際金融中心)垂直連接的深度,那就可想而知深海壓力有多高!

占士金馬倫深潛了7小時(其中3小時用於在海底拍攝圖片和搜集相關樣本),這款實驗型腕錶(就是現在的Deepsea原型)一直被固定於占士金馬倫的潛水器機械臂上。而測試證明此錶成功抵禦了巨大的深海壓力,其水晶鏡面可抵禦水下15,000 米(49,200 呎)的壓力,等同於表面承受17 公噸壓力。

▲ 導演占士金馬倫手戴的正是Deepsea Challenge腕錶,旁為 2012年所乘的深海挑戰者號和獨自駕駛特別設計的潛水艇的模型。(圖片:品牌提供)

▲ 在深海挑戰者號模型前的是Deepsea 家族所有成員。(圖片:品牌提供)

十年後,Rolex以此款實驗型腕錶為藍本,重新推出Deepsea Challenge。它集品牌於潛水錶領域的各項專業技藝如三釦鎖錶冠,設置3個密封區;Chromalight 夜光物料,能發放持久藍光,確保腕錶清晰易讀。部分組件經過改良,例如水晶鏡面變得更為纖薄;以RLX 鈦金屬製成錶殼(此金屬較2012 年實驗型腕錶所用的904L鋼相比輕了足足30%)並配備排氦閥門及Ringlock 系統,官方保證防水深達11,000 米!

▲ 勞力士專利Ringlock系統錶殼結構,使腕錶能夠承受深海的巨大水壓;排氦閥門,當潛水員在高壓艙內進行減壓時,此裝置可釋放錶殼內多餘氣體,減少內部累積的過大壓力,以免損傷腕錶。另外,錶鏈以RLX鈦金屬製成,配備Rolex Glidelock延展裝置及蠔式摺釦延展鏈節,就連厚達7毫米的潛水衣外亦可佩戴到。(圖片:品牌提供)

當然,不是每一枚腕錶都放到馬里亞納海溝作實測,但品牌為測試每一枚Deepsea Challenge 腕錶的防水性能,與Comex(Compagnie Maritime d’Expertises)公司合作,建造了一個模擬深海13,750 米下海壓的特製高壓艙,確保每一枚通過測試才推出市面。

▲ Deepsea Challenge專業潛水腕錶:錶徑50毫米,RLX鈦金屬錶殼,醇黑色錶面,搭載3230型機芯,動力儲存約70小時,RLX鈦金屬3格鏈節錶鏈,防水深度約11,000米。( $203,100/圖片:黃鑑江攝)

Deepsea Challenge 錶殼底蓋刻有「Mariana Trench」(馬里亞納海溝)字樣及「23-01-1960」、「26-03-2012」兩個日期,向兩位到馬里亞納海溝深潛的探險家們致敬。前者是,1960 年的海洋學家Jacques Piccard與美國海軍中尉Don Walsh駕駛的里雅斯特號創造深潛紀錄;後者則是2012 年,占士金馬倫駕駛深海挑戰者號創下的個人深潛紀錄,當然,兩次探險均配備勞力士實驗型腕錶。

記者:黃鑑江