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阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功

10:00 2023/02/04

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截至2月1日為止，由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）全球票房收入已達21.2億美元（約165.3億港元），力壓《STAR WARS：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）》榮登全球最高電影票房第4位，除了證明導演的洞悉觀眾口味的眼光之餘，更反映觀眾認同以電影帶出保護環境的這個嚴肅課題，而一切源於他一直喜愛的深邃美麗海洋世界。

筆者倒覺得電影《阿凡達：水之道》其中一幕（左），與Deepsea Challenge的宣傳照（右），有着互相呼應的聯繫。（圖片：《 阿凡達：水之道》劇照、品牌提供）

據知因票房叫好，《阿凡達》（系列原打算有5部曲）第三集有望開拍。而查實早於2012年3月26日，占士金馬倫就早已為續集《阿凡達：水之道的》作「落海」考察作資料搜集，更與超友好品牌Rolex合作，戴上一枚實驗型腕錶，齊齊深潛到達10,908 米深的馬里亞納海溝（Mariana Trench）。這個海溝有多深，即係26.7幢ifc（中環國際金融中心）垂直連接的深度，那就可想而知深海壓力有多高！

占士金馬倫深潛了7小時（其中3小時用於在海底拍攝圖片和搜集相關樣本），這款實驗型腕錶（就是現在的Deepsea原型）一直被固定於占士金馬倫的潛水器機械臂上。而測試證明此錶成功抵禦了巨大的深海壓力，其水晶鏡面可抵禦水下15,000 米（49,200 呎）的壓力，等同於表面承受17 公噸壓力。

導演占士金馬倫手戴的正是Deepsea Challenge腕錶，旁為 2012年所乘的深海挑戰者號和獨自駕駛特別設計的潛水艇的模型。（圖片：品牌提供）

在深海挑戰者號模型前的是Deepsea 家族所有成員。（圖片：品牌提供）

十年後，Rolex以此款實驗型腕錶為藍本，重新推出Deepsea Challenge。它集品牌於潛水錶領域的各項專業技藝如三釦鎖錶冠，設置3個密封區；Chromalight 夜光物料，能發放持久藍光，確保腕錶清晰易讀。部分組件經過改良，例如水晶鏡面變得更為纖薄；以RLX 鈦金屬製成錶殼（此金屬較2012 年實驗型腕錶所用的904L鋼相比輕了足足30%）並配備排氦閥門及Ringlock 系統，官方保證防水深達11,000 米！

勞力士專利Ringlock系統錶殼結構，使腕錶能夠承受深海的巨大水壓；排氦閥門，當潛水員在高壓艙內進行減壓時，此裝置可釋放錶殼內多餘氣體，減少內部累積的過大壓力，以免損傷腕錶。另外，錶鏈以RLX鈦金屬製成，配備Rolex Glidelock延展裝置及蠔式摺釦延展鏈節，就連厚達7毫米的潛水衣外亦可佩戴到。（圖片：品牌提供）

當然，不是每一枚腕錶都放到馬里亞納海溝作實測，但品牌為測試每一枚Deepsea Challenge 腕錶的防水性能，與Comex（Compagnie Maritime d’Expertises）公司合作，建造了一個模擬深海13,750 米下海壓的特製高壓艙，確保每一枚通過測試才推出市面。

Deepsea Challenge專業潛水腕錶：錶徑50毫米，RLX鈦金屬錶殼，醇黑色錶面，搭載3230型機芯，動力儲存約70小時，RLX鈦金屬3格鏈節錶鏈，防水深度約11,000米。（ $203,100／圖片：黃鑑江攝）

Deepsea Challenge 錶殼底蓋刻有「Mariana Trench」（馬里亞納海溝）字樣及「23-01-1960」、「26-03-2012」兩個日期，向兩位到馬里亞納海溝深潛的探險家們致敬。前者是，1960 年的海洋學家Jacques Piccard與美國海軍中尉Don Walsh駕駛的里雅斯特號創造深潛紀錄；後者則是2012 年，占士金馬倫駕駛深海挑戰者號創下的個人深潛紀錄，當然，兩次探險均配備勞力士實驗型腕錶。

記者：黃鑑江

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