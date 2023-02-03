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【UNIQLO母企】迅銷半日乾彈逾3%　3.1起拆細股份、香港預託證券維持每手300份

股市 12:48 2023/02/03

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【UNIQLO母企】迅銷3.1起拆細股份、香港預託證券維持每手300份

服裝品牌UNIQLO及GU母企迅銷 （06288） 公布，將於今年3月1日生效股份一拆三的決議。公司指，於去年12月15日，公司可發行股份總數為3億股，其中約1.06億股為已發行股份。緊隨股份拆細於今年3月1日生效後，公司的可發行股份將為9億股，其中3.18億股將為已發行股份。

迅銷半日乾升3.5%，報48.6元，為去年9月新高，不過，成交額僅錄8.75萬元。

迅銷指，於去年12月15日，已發行香港預託證券總數為118.26萬份，代表11,826股股份。緊隨拆細生效後，已發行拆細香港預託證券總數將為354.78萬份，代表35,478股拆細股份。

香港預託證券目前按每手300份買賣，其將維持不變，而香港預託證券拆細將不會導致出現零碎拆細香港預託證券。

董事認為，實施股份拆細及香港預託證券拆細旨在降低投資份額的門檻，作為公司增加股份流動性及擴大持有股份的投資者範圍目標的一部分，並不會對公司的財務狀況造成任何不利影響。

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編輯：姚卓然

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