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【中國市場】渣打獲中證監核准於內地設立渣打證券中國　陳銘僑擔任董事長

股市 12:44 2023/02/03

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【中國市場】渣打獲中證監核准於內地設立渣打證券中國　陳銘僑擔任董事長

渣打銀行（香港）表示，已獲得中證監核准在內地設立渣打證券（中國）。渣打證券中國是2020年內地取消外資在證券公司中持股比例限制後，首家獲批新設立的外資全資控股的證券公司。

渣打證券中國擬從事的證券業務包括證券承銷、證券自營、證券經紀及資產管理（限於從事資產證券化業務），註冊資本為10.5億元人民幣，總部位於北京，將致力於為境內外客戶提供中國在岸資本市場相關的產品與服務。

洪丕正：有信心中國金融市場持續對外開放

渣打香港擬任命渣打銀行金融市場部亞洲區主管陳銘僑擔任渣打證券中國董事長，並擬任命耿琳擔任渣打證券中國首席執行官。

渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正表示，有信心中國金融市場持續對外開放，渣打堅定看好中國經濟的發展和中國資本市場的投資價值，並相信人民幣資產在全球資本市場中的戰略地位及吸引力將持續提升。

渣打集團去年宣佈，未來三年將投資3億美元到中國相關業務。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？  玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

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編輯：陳韻妍

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